Sarah Mullally hace historia al convertirse en la primera mujer arzobispa de Canterbury

La Iglesia de Inglaterra rompe casi 500 años de tradición al nombrar a Sarah Mullally, una exenfermera y destacada obispa, como la líder espiritual de 85 millones de anglicanos en el mundo.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Sarah Mullally fue elegida como la primera mujer en asumir los cargos de arzobispo de Canterbury
Sarah Mullally fue ordenada sacerdotisa en 2002 y en 2018, se convirtió en la primera Obispa de Londres.
Colprensa

