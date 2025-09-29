Luto en el periodismo: falleció Javier Merino, querida figura del entretenimiento en CNN

El mundo del espectáculo y el periodismo en Latinoamérica se viste de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Javier Merino, periodista que se convirtió en una de las caras más reconocidas de la cadena CNN en Español durante sus 12 años de trayectoria. La noticia fue anunciada el domingo 28 de septiembre, causando una profunda conmoción entre colegas y seguidores.

La triste información fue compartida en vivo durante la transmisión del noticiero de fin de semana. "A nombre de nuestro equipo de CNN y de nuestro programa Mirador Mundial queremos compartir la triste noticia de la pérdida de nuestro querido compañero Javier Merino, que nos acompañó por más de 12 años en nuestra cadena”, expresó Rey Rodríguez visiblemente afectado.

Por otro lado, en una publicación lo recordaron. "Javier Merino fue una persona entregada a su trabajo y a sus compañeros, y por 12 años fue parte esencial del equipo de CNN en Español. Caracterizado por su gran sentido del humor, su pasión por los espectáculos y su amor por sus tres perros. Hoy nos despedimos de nuestro querido compañero y mandamos un abrazo, toda nuestra fuerza y amistad a su familia".



¿Quién era Javier Merino?

Con tan solo 51 años, Javier Merino contaba con una carrera de más de 25 años en los medios de comunicación, destacándose por su conocimiento y pasión por el mundo del entretenimiento. En CNN, fue una pieza clave, especialmente como presentador del podcast y programa Zona Pop CNN, donde junto a Marysabel Huston, abordó la cultura pop, realizó entrevistas a artistas y comentó las noticias más relevantes del espectáculo.



Su trabajo trascendió el estudio, creando artículos, videos y entrevistas para CNNEspañol.com sobre música, cine, series y festivales. Entre sus coberturas destacadas se encuentra la del Festival Viña del Mar y entrevistas con figuras como Paulina Rubio. Además de su labor en pantalla, Merino contribuyó en la dirección de estrategias de relaciones públicas, colaboró en el matutino CaféCNN y formó parte, entre 2018 y 2020, de la International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) como evaluador de los prestigiosos Webby y Lovie Awards.



Amigos y Colegas lo Despiden con Dolor

Aunque hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, el impacto de la partida de Merino ha sido inmediato en redes sociales, donde amigos y excompañeros han compartido emotivos mensajes de despedida, destacando su calidad humana, profesionalismo y buen humor.

El periodista mexicano y amigo cercano, Álvaro Cueva, escribió un desgarrador mensaje: “Tengo el corazón destrozado por la noticia de tu partida, querido Javier... Tú siempre, el más solidario, el más divertido, el mejor amigo. No lo puedo creer... Descansa en paz, querido amigo. Que Dios te tenga en su santa gloria. ¡Gracias por haber estado siempre conmigo, en las buenas y en las malas! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por tanto! ¡Te quiero!”.

Por su parte, la expresentadora de CNN, Alejandra Oraa, también lamentó profundamente la pérdida de su "estrecha amistad" con el comunicador: “Su partida me deja con una tristeza enorme... Javi, disfruta el hard rock del cielo, vuela alto. Se te quiere mucho”.

Javier Merino deja un vacío irremplazable en el periodismo de entretenimiento en la región, siendo recordado como un profesional dedicado y una persona querida por la comunidad periodística de Latinoamérica y Estados Unidos.

