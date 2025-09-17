En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Video| Proyectan fotos de Trump junto a Jeffrey Epstein en castillo de Inglaterra donde fue recibido

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, llegó el miércoles al castillo de Windsor, donde fue recibido por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales. Horas antes, imágenes del mandatario junto al condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein se proyectaron en el lugar.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 17, 2025 12:56 p. m.
Trump en Inglaterra
Trump en Inglaterra
AFP / REDES SOCIALES

