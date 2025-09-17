Video| Proyectan fotos de Trump junto a Jeffrey Epstein en castillo de Inglaterra donde fue recibido

La noche de este martes 16 de septiembre activistas proyectaron imágenes de Donald Trump y el condenado Jeffrey Epstein en una una torre del castillo de Windsor, el palacio y residencia real de Carlos III con su esposa Camila, mismo lugar donde fue recibido el presidente estadounidense este miércoles por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales, en el primer día de su visita de Estado a Reino Unido.

Así lo retrataron medios internacionales que compartieron videos de las fotos, entre las que estaba la foto policial tomada a Trump durante uno de sus procesos judiciales; retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual; imágenes de ambos hombres y recortes de periódicos del caso. Debido a la situación, la Policía de Valle del Támesis informó que cuatro personas han sido arrestadas bajo sospecha de "comunicaciones maliciosas" tras la proyección.

"Nos tomamos muy en serio cualquier actividad no autorizada en los alrededores del castillo de Windsor. Nuestros agentes respondieron rápidamente para detener la proyección y cuatro personas han sido arrestadas", señaló este 17 de septiembre la superintendente de la fuerza policial, Felicity Parker en declaraciones a la prensa.



"Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva con nuestros colaboradores sobre las circunstancias de este incidente y proporcionaremos más información cuando podamos hacerlo", agregó, según cito la agencia EFE.

Se debe destacar que las cuatro personas, cuyas identidades no han sido facilitadas ni el lugar exacto de las detenciones, permanecen bajo custodia, según informó la Policía, que ha desplegado en Windsor un fuerte dispositivo de seguridad, que incluyó una exclusión aérea, antes de la llegada de Trump y la primera dama, Melania Trump, al castillo.

Un incidente similar dejó a otros dos hombres detenidos en las inmediaciones del castillo el día martes. De acuerdo con la Policía local, ambas personas fueron capturadas por vulnerar las restricciones de espacio aéreo impuestas en torno a la localidad de Windsor, al oeste de Londres, con motivo de la segunda visita de Estado al Reino Unido del presidente de Estados Unidos.

Los arrestados, ambos de 37 años y residentes fuera de esa zona, son sospechosos de pilotar un dron dentro del perímetro restringido, que incluye el castillo real. Los dos permanecen bajo custodia mientras se investigan los hechos en virtud de la legislación aeronáutica, indicó la Policía, que ha reforzado la presencia en esa localidad inglesa, situada a unos 40 kilómetros de la capital británica.

Las fuerzas de seguridad recordaron que las limitaciones aéreas, vigentes entre el 16 y el 18 de septiembre, afectan a todo tipo de aeronaves, incluidos los drones. Según el inspector Matthew Wilkinson, estas medidas son "esenciales para garantizar la seguridad de la comunidad local y de todos los asistentes a la visita de Estado".



Así fue la llegada de Donald Trump a Reino Unido

Trump y su esposa Melania, que llegaron el martes por la noche a Londres, fueron recibidos al bajar del helicóptero, que les transportó desde la capital, por los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y los reyes, Carlos III y Camila.

Salvas de cañón, procesión en carruaje y ceremonia militar marcaron el inicio de esta segunda visita de Estado del presidente estadounidense, tras la de 2019, en su primer mandato. El dirigente estadounidense pasó revista a una guardia de honor en el patio del castillo, en una ceremonia militar sin precedentes, con unos 1.300 miembros del ejército británico.

La reunión de este miércoles tiene lugar mientras miles de personas se concentraron en el centro de Londres para protestar ante la visita de Estado. Con pancartas, disfraces, cánticos y banderas -en su mayoría de Palestina-, e incluso globos y muñecos con la cara del presidente, los asistentes se mostraron en desacuerdo con la presencia del mandatario norteamericano y los honores con los que fue recibido hoy en el castillo de Windsor, a las afueras de la capital, por el rey Carlos III.

La concentración, organizada por la coalición 'Stop Trump', tomó como punto de partida la céntrica calle Portland Place, y discurrió por Oxford Street para pasar luego por puntos emblemáticos como Picadilly Circus o Trafalgar Square, antes de llegar a la plaza del Parlamento, donde se leyó un manifiesto.

Por lo pronto, en el castillo y tras un almuerzo privado con las dos parejas reales, Donald y Melania Trump depositaron flores en la tumba de la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022, en la capilla de San Jorge del castillo. La jornada terminará con un banquete real que reunirá a unos 150 invitados.

Carlos y Camila ofrecieron como presente al presidente estadounidense la bandera británica que ondeaba sobre el Palacio de Buckingham el día de su investidura, el 20 de enero. Por su parte, los Trump regalaron a los monarcas una réplica de una espada del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, recordando "la asociación histórica decisiva para ganar la Segunda Guerra Mundial", según un comunicado de Buckingham.

