Inquietante mensaje publicado por la madre del tirador de Michigan días antes de atacar una iglesia

Luego del ataque mortal que ocurrió el pasado domingo 28 de septiembre en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc Township, Michigan, la madre del responsable, identificado como Thomas Sanford, un veterano de la Guerra de Iraq de 40 años, quien desató un tiroteo masivo que dejó varias víctimas y culminó con el incendio intencional del recinto religioso, ha llamado la atención de la prensa, ya que presuntamente habría dado señales de alerta antes de este tiroteo sucediera.

De acuerdo con la información publicada por el Daily Mail, pocos días antes de este trágico suceso, la madre del pistolero, Brenda Walters-Sanford, compartió una publicación en su cuenta de Facebook, eliminada posteriormente, que muchos han catalogado de premonitoria u "ominosa".



¿Premonición de la madre?

La publicación se centró en la frustración que conlleva interactuar con alguien que "constantemente evita la rendición de cuentas". El mensaje, que parece haber sido parte de una cadena viral que se comparte con frecuencia en redes, describía la conversación con dicha persona, no como un diálogo real, sino como una "batalla".

“Hablar con alguien que constantemente evade la responsabilidad no es una conversación real; es una batalla. Es un ciclo de desvío, proyección, tergiversación y victimización”, decía la publicación en su cuenta, ya eliminada, compartida por el Daily Mail.



Según el contenido que circuló en línea, la madre describió el ciclo como "deflexión, proyección, tergiversación y hacerse la víctima". La publicación detalló cómo los intentos de expresar el dolor causado por las acciones de la otra persona eran recibidos con intención de defensa propia, no de entendimiento, caracterizándolo como un acto de "autopreservación del ego". El texto concluía con una reflexión sobre la necesidad de valorarse lo suficiente como para dejar de rogarle a alguien que escuche.

Hasta el momento, no se ha aclarado públicamente si la señora Walters-Sanford estaba haciendo referencia a su hijo o a otra persona al momento de realizar la publicación, o si hiciera referencia a los actos que cometería su hijo posteriormente.



¿Cómo fue el ataque?

El día del ataque, Sanford, llegó en su vehículo a la iglesia mormona, donde abrió fuego contra los feligreses presentes en pleno servicio religioso. De acuerdo con el jefe de Policía de Grand Blanc, William Renye, el hombre "salió de su vehículo y disparó varias veces contra las personas que se encontraban dentro de la iglesia". Posteriormente, el sospechoso "deliberadamente" incendió la estructura. Las impresionantes imágenes mostraron humo oscuro elevándose y una gran sección del edificio quemada y colapsada.

De acuerdo con el oficial Renye, los reportes iniciales confirmaron inicialmente dos muertes y al menos nueve heridos; sin embargo, se advirtió que la cifra de víctimas mortales podría aumentar, ya que se creía que podría haber personas cerca del incendio que no lograron salir. El atacante fue abatido por dos agentes de policía en un intercambio de disparos.

Thomas Jacob Sanford fue sargento en el Cuerpo de Marines y sirvió un período de cuatro años, entre 2004 y 2008. Fue desplegado en la Operación Libertad Iraquí a partir del verano de 2007. Su vida familiar, documentada en redes sociales, reveló que estaba casado y tenía un hijo pequeño, de acuerdo con el New York Post. Según una página de GoFundMe, la familia habría solicitado donaciones para ayudar a pagar la atención médica del menor, quien nació con un raro trastorno genético. El propio Sanford comentó en una ocasión que, a pesar de haber pasado cuatro años en el Cuerpo de Marines y haber estado en Iraq, lidiar con la enfermedad de su hijo era el desafío más singular que había enfrentado, indicó CNN.

El FBI se encuentra investigando el incidente para determinar el motivo del ataque. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que, según sus conversaciones con el director del FBI, la información preliminar sugería que el individuo "odiaba a las personas de la fe mormona". Por su parte, el presidente Donald Trump condenó el tiroteo, calificándolo como un presunto ataque dirigido contra los cristianos en Estados Unidos.

