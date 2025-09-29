En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Inquietante mensaje publicado por la madre del tirador de Michigan días antes de atacar una iglesia

Inquietante mensaje publicado por la madre del tirador de Michigan días antes de atacar una iglesia

Días antes de que Thomas Sanford atacara una iglesia mormona, su madre compartió una publicación en redes sobre los desafíos de la comunicación con personas que evaden la rendición de cuentas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Incendio tras tiroteo
Incendio tras tiroteo
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad