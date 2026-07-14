Se conoce video que muestra cuando agente del ICE mata a colombiano que iba con su hija

Se dio a conocer un video que muestra el momento en que un agente del ICE le disparó al colombiano Joan Sebastián Durán, un joven de 26 años que iba en un vehículo con su hija de 3 cuando fue impactado fatalmente en el estado de Maine, en Estados Unidos, donde residía.

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El padre de la víctima, Omar Durán, aseguró en declaraciones a Noticias Caracol que su hijo tenía permiso de trabajo y cumplía con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias estadounidenses. "Trabajaba por ellos, tenía sus documentos legales, tenía su permiso de trabajo. Tenía lo que requieren para poder trabajar (...) él se iba presentando allá como se lo pedían", afirmó. Según él, su hijo laboraba en una veterinaria durante las mañanas y posteriormente hacía entregas a domicilio con su vehículo por las tardes. (Lea también: Habla el papá de Joan Sebastián Durán, el colombiano de 26 años que murió a manos de ICE en EE. UU.)



¿Cómo se produjo el ataque del agente de ICE contra el colombiano?

La agencia informó inicialmente que supuestamente el individuo había lanzado el carro contra los oficiales y por eso habían reaccionado disparando. Sin embargo, ICE emitió posteriormente un comunicado en el que dijo que los oficiales adelantaban un operativo migratorio dirigido, que era en la misma dirección de donde salió el vehículo de Joan Sebastián Durán. Añadieron que pensaron que iba a escapar, por lo que consideraron que había un riesgo para la seguridad pública y por eso dispararon. No obstante, el senador Angus King Jr. aseguró que Durán Guerrero no era el objetivo del operativo de ICE y se produjo el asesinato.

En el video se ve cuando el vehículo blanco sale, hace un giro en U y ahí el agente dispara. Luego el carro empieza a dar círculos, al parecer, porque el colombiano malherido ya no podía controlarlo. Finalmente, una camioneta impacta por un costado el carro y así logra detenerlo.



Un testigo, Daniel Boucher, declaró a la AFP que escuchó disparos antes de ver a agentes del ICE sacar a una persona de un auto blanco con la cabeza y la cara ensangrentadas. "En ese momento escuché claramente a la víctima decir: 'Intenté detenerme', algo por el estilo", afirmó. "Luego estaba en el suelo. Solo podía ver las piernas y el abdomen, y en un momento pude ver que su abdomen dejó de moverse y supe que había fallecido", relató. El vehículo de la víctima tenía por lo menos cuatro impactos de bala.



La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó el fallecimiento del connacional y aseguró que está brindando la asistencia consular necesaria a su familia. Asimismo, informó que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información y aclaraciones sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte del colombiano.

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Según la oficina del fiscal general de Maine, un agente de ICE "llevaba a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido". Agregó que el agente será puesto en licencia administrativa, siguiendo el protocolo en estos casos. El FBI anunció por su parte que investiga los hechos. Entretanto, hasta nueva orden, los agentes del ICE dejarán de hacer registros de tráfico y de parar vehículos, según informó una fuente cercana a la instrucción a CNN y a Fox News, entre otros medios. Según apunta la CNN, la orden está dirigida a los agentes de la División de Operaciones de Control y Expulsión, la rama de ICE encargada de la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Estos agentes deberán colaborar con "organismos asociados" cuando necesiten realizar una parada de un vehículo para llevar a cabo una detención.

"No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración", dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine. (Lea también: Exigen investigar el asesinato del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE)

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La gobernadora de Maine, Janet Mills, dijo estar "horrorizada por esta tragedia. Este hecho hace que esta tragedia sea aún más inquietante e indignante, y subraya la forma temeraria e improvisada en que se llevan a cabo las operaciones de cumplimiento de la ley de inmigración en Maine y en todo el país".

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE