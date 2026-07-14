Francia declara 'persona non grata' a vicegobernadora argentina por comentarios 'racistas'

La embajada de Francia en Argentina declaró a una representante regional persona "non grata" en sus instalaciones y en el marco de la cooperación bilateral, tras una publicación de la política en su cuenta de X en la que calificó a la selección francesa de fútbol como "el equipo africano flojo de modales". Se trata de la derechista Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza que causó revuelo en medio de la Copa Mundial de la FIFA.



La decisión de la embajada de Francia

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, denunció unas declaraciones cuyo "carácter racista no deja lugar a dudas" y que "descalifican (a la vicegobernadora) para trabajar con la embajada o participar en reuniones en las que esté presente la embajada", indicó a la AFP. "El racismo no es una opinión, es un delito. No hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina", afirmó.

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En consecuencia, informó esta semana que Hebe Casado es persona non grata en la embajada y ordenó a sus equipos no participar en ninguna reunión de cooperación con la provincia de Mendoza en la que ella estuviera presente, salvo que se retracte de sus declaraciones. La vicegobernadora había publicado, tras la victoria de Francia sobre Paraguay por 1 - 0 en octavos de final del Mundial 2026, un mensaje en X diciendo: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé".

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

Como respuesta a las declaraciones de la argentina, el embajador francés Romain Nadal, declaró que "estamos orgullosos de nuestra diversidad y no vamos a tolerar ni este ni ningún tipo de intento de denigrar o desconocer la nacionalidad de nuestros jugadores. ¿Cómo una funcionaria de un país como Argentina, que reivindica con orgullo haber recibido la migración con los brazos abiertos, crítica otra selección cuyos jugadores también son producto de la inmigración?", declaró el embajador.



La vicegobernadora mendocina se había defendido de las reacciones negativas a sus palabras diciendo en X: "Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo". En una radio de Mendoza había invocado el "folclore futbolero" y, a propósito de Francia como "equipo africano", se burló de lo "políticamente correcto", porque "todos lo han pensado".



Casado también habló al respecto en la radio local LV10 que "la verdad es que no le veo la parte racista al comentario. Si alguien lo toma como racista es porque considera a los africanos algo inferior. Yo no lo considero inferior. Los discriminatorios y los racistas son los que piensan que ser africano es un insulto".

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La vicegobernadora argentina no se ha retractado de sus palabras ni después de haber sido declarada persona 'non grata' por Francia. De hecho, tras conocerse la decisión de la embajada francesa, la mujer nuevamente acudió a X y reposteó una publicación del periodista español Javier Negre que dice: "La selección de Francia bien podría ser una selección africana por el origen de sus jugadores o de sus progenitores. No es racismo ni humor negro. Es un hecho objetivo".

Su mensaje, que provocó múltiples reacciones en las redes sociales, había quedado en un primer momento eclipsado por el revuelo provocado por las declaraciones insultantes de una senadora paraguaya, Celeste Amarilla, sobre Kylian Mbappé, tras el partido Francia-Paraguay. Las declaraciones de carácter racista de la parlamentaria paraguaya provocaron la indignada reacción del capitán de los Bleus, así como la condena de los gobiernos de Francia y Paraguay, del presidente de la FIFA y hasta de la ONU.

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*Con información de AFP