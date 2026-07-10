Exigen investigar el asesinato del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE

La organización de derechos civiles LatinoJustice exigió este viernes que se realice una investigación "exhaustiva e independiente" de la muerte a tiros del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida en Texas el 7 de julio, y pidió que los culpables se responsabilicen.



También hizo un llamado al Congreso a tomar mayores medidas para exigir rendición de cuentas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), bajo el que opera el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para que no haya otra muerte.

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El reclamo de LatinoJustice surge después de que el DHS indicara hoy que Salgado Araujo, que resultó baleado durante un operativo de control de tráfico, no era el objetivo de dicha operación . Un funcionario del DHS dijo al medio ABC que el mexicano "se parecía al objetivo".

"La muerte de Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes del ICE no solo es una tragedia para nuestra comunidad latina e inmigrante, sino también un fracaso a la hora de garantizar justicia y rendición de cuentas", indicó en un comunicado Rex Chen, abogado supervisor de derechos de los inmigrantes en LatinoJustice. Salgado Araujo, de 52 años, casado y que tenía tres hijos, era residente de Houston desde hacía mucho tiempo y fue baleado por un agente de ICE mientras conducía hacia su trabajo en la construcción.



Chen señaló que el inmigrante mexicano dedicó 35 años a construir una vida para su familia en este país. " Se dirigía al trabajo cuando perdió la vida , y ahora el Gobierno admite que ni siquiera era la persona a la que buscaban. La actitud despreocupada del Gobierno al determinar qué vidas no merecen protección debería alarmarnos a todos", destacó el abogado. Señaló además que la explicación del Gobierno sobre lo sucedido ha cambiado constantemente, y que los testimonios de los testigos "han planteado serias dudas respecto a la versión oficial de los hechos".



De acuerdo con el DHS, Salgado, quien iba manejando el carro en que viajaban otras tres personas, "ignoró las instrucciones" de los agentes de ICE e intentó arrollarlos con su vehículo, por lo que uno de ellos disparó "en defensa propia" y lo hirió. Chen afirmó que ha llegado el momento de desmantelar DHS, que no ha iniciado una investigación de lo ocurrido, y el ICE, que "una y otra vez han mostrado desprecio por la rendición de cuentas y transparencia" mientras continúan violando derechos, incluido el derecho a la vida, por lo que LatinoJustice reclama una investigación independiente.

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Dos estadounidenses perdieron la vida a tiros, el 7 y 24 de enero pasado, también a manos de agentes de ICE en Minesota mientras realizaban operativos como parte de la intensa campaña del Gobierno de Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes. México ha protestado por la muerte de Salgado Araujo y anunció que presentará denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense por su muerte, así como por los catorce casos de fallecidos en centros de detención bajo custodia del ICE.