Reconocido influencer fisicoculturista fue hallado sin vida en su apartamento: revelan posible causa

La repentina muerte del influencer y fisicoculturista brasileño Gabriel Ganley continúa generando conmoción entre sus millones de seguidores y en el mundo del culturismo. El joven creador de contenido, de apenas 22 años, fue hallado sin vida en el apartamento donde residía en São Paulo.



De acuerdo con información divulgada por medios brasileños como G1 Globo, el certificado de defunción del atleta señala que la muerte estuvo relacionada con una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca que provoca el engrosamiento anormal del músculo del corazón y dificulta el bombeo de sangre.

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La noticia sobre el fallecimiento de Gabriel Ganley fue confirmada el pasado 23 de mayo a través de un comunicado publicado por Integralmedica, la marca de suplementos deportivos que patrocinaba al joven atleta.

El hallazgo en el apartamento

Según los reportes conocidos hasta ahora, Ganley fue encontrado muerto en la cocina de su apartamento ubicado en el sector de Mooca, en la zona este de São Paulo.



La preocupación comenzó luego de que familiares y amigos dejaran de tener contacto con él desde la noche del jueves 21 de mayo. Ante la falta de respuestas a llamadas y mensajes, un amigo cercano decidió acudir al apartamento para verificar lo ocurrido.



De acuerdo con el informe policial citado por TV Globo y G1, el personal del edificio confirmó que el influencer se encontraba dentro del inmueble. Como nadie respondía, el amigo ingresó al apartamento con ayuda de trabajadores del lugar tras derribar la puerta.

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Gabriel Ganley fue encontrado tendido boca abajo en la cocina. El reporte policial indicó que el joven tenía el rostro enrojecido y presentaba sangre, aunque no se observaron señales aparentes de violencia ni indicios de forcejeo dentro de la vivienda.

Tras el hallazgo, el caso fue registrado inicialmente como una muerte sospechosa y posteriormente tratado como una muerte súbita sin causa aparente.

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La posible causa de la muerte

Aunque las autoridades aclararon que la causa oficial del fallecimiento aún no ha sido determinada, el certificado de defunción menciona la miocardiopatía hipertrófica como posible origen del deceso.

Según explicó la Clínica Mayo, esta enfermedad se caracteriza por el engrosamiento del músculo cardíaco, lo que hace que el corazón se vuelva más rígido y tenga mayores dificultades para bombear sangre de forma adecuada.

Además, medios brasileños señalaron que esta condición puede agravarse por el uso de esteroides anabólicos.

En redes sociales, Gabriel Ganley había reconocido públicamente el consumo de hormonas y esteroides anabólicos, tema sobre el que incluso hablaba con sus seguidores durante los últimos meses.

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Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública informó que la Policía continúa a la espera de los resultados de los informes forenses realizados por el Instituto de Medicina Legal (IML), los cuales serán determinantes para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

“La autoridad policial está llevando a cabo las investigaciones y a la espera de los resultados de los informes forenses del IML para esclarecer los hechos”, señaló la entidad en un comunicado citado por medios locales.

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Lo que hallaron en el apartamento

Durante la inspección realizada en la vivienda, peritos forenses encontraron varios medicamentos que, según el informe policial, podrían corresponder a esteroides anabólicos.

Las autoridades aclararon que el apartamento estaba limpio y organizado.

El cuerpo del influencer fue cremado el lunes 25 de mayo en una ceremonia privada realizada en São Paulo con la presencia únicamente de familiares cercanos.

¿Quién era Gabriel Ganley?

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El joven de 22 años se había convertido en una de las figuras jóvenes más reconocidas del culturismo brasileño en plataformas digitales.

El creador de contenido acumulaba más de 2 millones de seguidores en Instagram, más de un millón en TikTok y más de 403.000 suscriptores en YouTube, donde compartía videos relacionados con entrenamientos, alimentación y preparación física.

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Inicialmente, el influencer ganó popularidad defendiendo el culturismo natural y participando en competencias sin uso de esteroides entre 2023 y 2024. Sin embargo, posteriormente reconoció públicamente haber comenzado a utilizar hormonas y sustancias anabólicas.

Antes de enfocarse completamente en el culturismo, también se destacó como jugador competitivo del juego de cartas Pokémon, llegando incluso a participar en torneos internacionales en Estados Unidos.

La noticia de su fallecimiento provocó múltiples mensajes de condolencias por parte de seguidores, amigos y figuras del deporte.

En el homenaje publicado por Integralmedica, la empresa aseguró que el joven “inspiraba a miles de jóvenes a diario con su energía, disciplina y autenticidad”.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co