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Noticias Caracol  / MUNDO  / Temblor de magnitud 5,2 se reportó en Perú este domingo 11 de octubre: epicentro y características

Temblor de magnitud 5,2 se reportó en Perú este domingo 11 de octubre: epicentro y características

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 45 kilómetros y fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Temblor de magnitud 5,2 se reportó en Perú este domingo 11 de octubre: epicentro
SGC

Un temblor de magnitud 5,2 se registró este domingo 11 de octubre de 2026 en Perú, con epicentro en inmediaciones de Camaná. De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 8:42 a.m., hora local, y tuvo una profundidad de 45 kilómetros.

Según la información publicada por el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico internacional se localizó en Camaná, Perú, con una profundidad de 45 kilómetros.

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Según informan las autoridades peruanas, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que el movimiento telúrico tuvo su punto de origen a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, localidad ubicada en la provincia de Camaná, en Arequipa. Las coordenadas establecidas para el evento fueron 16,78° de latitud sur y 72,56° de longitud oeste.

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En Quilca, el sismo registró una intensidad de III-IV, de acuerdo con la información oficial, por lo que pudo sentirse entre los residentes del sector. Por ahora, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del temblor.

Sin embargo, continúa el monitoreo en la zona ante cualquier eventualidad.

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