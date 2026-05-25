Duro relato de familia de Blanca Adriana, mujer hallada muerta tras desaparecer de clínica estética

El llanto de una madre, la voz entrecortada de un esposo que aún no logra comprender lo ocurrido y el recuerdo de una prima que creció junto a ella marcaron el último adiós a Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer de 37 años cuyo caso conmocionó a México tras desaparecer luego de someterse a un procedimiento estético en Puebla.



De acuerdo con entrevistas realizadas por Telediario Puebla a los familiares de la víctima, el dolor no solo está marcado por la pérdida, sino también por la exigencia de justicia y las preguntas que siguen sin respuesta alrededor de la Detox Clínica, lugar donde le realizaron el proce.

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La despedida de Blanca Adriana estuvo acompañada por familiares y amigos en Huauchinango, Puebla, el lugar donde nació y creció. Allí, entre flores, lágrimas y mensajes de despedida, sus seres queridos recordaron a una mujer alegre, cercana y querida por quienes compartieron con ella.

El dolor de una madre en la despedida

La caravana fúnebre que trasladó los restos de Blanca Adriana desde la ciudad de Puebla hasta Huauchinango fue encabezada por su madre y su esposo, quienes acompañaron la carroza hasta el Pueblo Mágico donde finalmente recibió sepultura.



Antes de llegar a su tierra natal, sus restos habían sido velados en su domicilio particular en Puebla, en medio de escenas de profundo dolor familiar. Su mamá se manifestó en medio del traslado: "Me duele tanto llevarme a mi hija así, pero sé que ella va conmigo".



Durante el sepelio, familiares insistieron en que Blanca Adriana no merecía terminar de esa manera y pidieron a las autoridades mexicanas avanzar con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. "No fue el resultado que esperábamos, queríamos encontrarla con vida. Yo la hubiera querido traer a su casa no en un ataúd sino con vida, pero al menos la encontramos", añadió la mujer.

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Su hermano, Michelle Vázquez, recordó que una de las características que más identificaban a Blanca Adriana era su sonrisa.

“Tenía una sonrisa muy bonita”, expresó al agradecer también el apoyo recibido durante los días de búsqueda, una situación que, según reconoció, no siempre ocurre en casos similares.

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Al mismo tiempo, pidió que las investigaciones continúen y que los responsables enfrenten las consecuencias judiciales correspondientes.

“Ella no se merecía esto. Queremos justicia, que no quede impune, que se aplique todo el peso de la ley”, manifestó.

“Fue muy especial para mí”: el relato de su esposo

La incertidumbre sobre el paradero de Blanca Adriana terminó el 21 de mayo, cuando su esposo, Florencio Ramos, confirmó que el cuerpo hallado en una zanja en Altzayanca, Tlaxcala, correspondía a ella.

El hombre habló frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de Tlaxcala y, con evidente dificultad emocional, confirmó la noticia que la familia temía recibir.

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“Fue muy especial para mí, la quise mucho […]. No es lo que hubiéramos querido, hubiéramos querido encontrarla con vida, sin embargo pues no es así”, expresó.

Según relató su esposo, Florencio Ramos, Blanca Adriana desapareció después de someterse a un procedimiento estético. El hombre aseguró que la estaba acompañando en la clínica cuando le pidieron salir a buscar un insumo médico. Sin embargo, al regresar al lugar ya no había nadie y el establecimiento se encontraba cerrado.

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Florencio también pidió a las autoridades que el caso no quede impune y advirtió que situaciones similares podrían repetirse con otras familias.

“A las autoridades, que no quede impune esta situación. No nada más porque es mi familia, sino porque no se vale. Ahorita soy yo o es mi familia, al rato puede ser la de cualquiera”, afirmó.

A pesar del dolor, el esposo de Blanca Adriana también agradeció a medios de comunicación y ciudadanos que ayudaron a difundir el caso desde el primer momento.

“Siempre alegre”: así la recuerda su prima

Otra de las voces que más impactó durante la despedida fue la de Adela Montiel, quien creció junto a Blanca Adriana en Huauchinango.

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La mujer describió a su prima como una persona alegre, generosa y cercana con quienes la rodeaban.

“Fue una persona muy perfecta”, expresó durante las entrevistas realizadas en medio del sepelio.

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Además del dolor familiar, Adela aprovechó para hacer un llamado a las autoridades estatales y municipales para revisar las condiciones en las que operan algunas clínicas de procedimientos estéticos.

“Que se verifiquen todos los negocios de salud. No solo pudo ser mi prima, también nosotras como mujeres estamos en riesgo”, señaló.

También pidió que el caso sirva para evitar que otras personas enfrenten situaciones similares al acudir a establecimientos que no cumplan con los requisitos médicos necesarios.

La investigación continúa

De acuerdo con la información divulgada por los medios méxicanos, las investigaciones continúan para ubicar a los presuntos responsables del caso.

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Entre las personas señaladas aparecen Diana Alejandra Palafox Romero y su hijo Carlos Quezada Palafox, quienes estaban vinculados a la Detox Clínica.

Según los reportes, ninguno contaba con certificación vigente por parte del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

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El caso generó indignación luego de que se conociera un video en el que ambos aparecen presuntamente trasladando a Blanca Adriana fuera de la clínica.

Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, la familia insiste en un mismo pedido: que la muerte de Blanca Adriana no quede impune y que ninguna otra mujer tenga que atravesar una tragedia similar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co