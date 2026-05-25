Nicolás Maduro reaparece y envía mensaje a Venezuela: "Humildad para reconciliarnos"

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, ambos privados de la libertad en Estados Unidos, sorprendieron al mundo y especialmente a los venezolanos al reaparecer con un mensaje público el domingo 24 de mayo en el que pidieron sabiduría y humildad para la reconciliación en Venezuela, así como por la paz y la unión del país con motivo de Pentecostés.



¿Cuál fue el mensaje de Maduro a los venezolanos?

"Pidamos recibir la luz, la guía y las bendiciones del Espíritu Santo, como las recibieron los apóstoles, por la paz, la prosperidad y la libertad de todos nosotros. Que el Espíritu Santo sople sobre Venezuela y sobre los pueblos del mundo; que nos dé sabiduría para actuar, humildad para reconciliarnos", señaló la pareja detenida en Nueva York, tras su captura durante el ataque de EE. UU. el pasado 3 enero en Caracas.

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En el mensaje fue publicado desde la cuenta de Telegram de Nicolás Maduro. La pareja también indicó que "la acción coherente nace" de la solidaridad, el amor, la ayuda, el respeto, el servicio y el bien común, pero, sobre todo, "en la unión, para consolidar nuestro camino como país bendecido por el Espíritu Santo".

El llamado, con referencias bíblicas sobre el poder de la fe, llega un día después de que EE. UU. hiciera un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas, que incluyó el sobrevuelo de dos aeronaves del Comando Sur y que generaron rechazo en algunos sectores identificados con el chavismo. De hecho, decenas de chavistas se manifestaron en una plaza de la capital venezolana para repudiar el ejercicio.



Maduro y Flores, que han hecho múltiples llamados a la unión, agradecieron también el apoyo, la solidaridad y la oración de sus seguidores.



¿En qué van los casos de Maduro y Cilia Flores en EE. UU.?

El mandatario derrocado enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer terrorismo e importación de cocaína, mientras que su esposa está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas. Ambos se han declarado "no culpables" de los cargos.



Si no hay un aplazamiento, el próximo 30 de junio a las 12:00 hora de Nueva York (16:00 GMT), el matrimonio venezolano volverá a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, trasladados desde el centro de detención de Brooklyn en el que permanecen desde que fueron arrestados el 3 de enero.

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Mientras el expresidente sigue respondiendo ante la justicia estadounidense, en Venezuela representantes de diversos sindicatos convocan a una protesta nacional para el próximo 3 de junio, cuando se cumplen cinco meses del ataque militar de Estados Unidos en el que fue capturado Nicolás Maduro, para reclamar que se convoque a unas elecciones libres en el país.

"Este 3 de junio vamos a estar en las calles, protestando a nivel nacional por elecciones libres, por la libertad de todos los presos políticos, vamos a estar protestando por el agua, por la falta de luz", indicó el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines, al término de una asamblea de trabajadores celebrada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país.

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EFE