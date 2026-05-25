Cirujano se equivocó y le extirpó parte sana del intestino a paciente con cáncer

Un informe de la Junta de Salud Universitaria de Betsi Cadwaladr, que gestiona el Servicio de Salud del norte de Gales, Reino Unido, reveló algunos eventos que "nunca deberían ocurrir" en un centro médico. Uno de ellos ha llamado la atención internacionalmente, pues un cirujano se equivocó al extirpar parte del intestino de un paciente.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Según el informe, este incidente ocurrió en el hospital Ysbyty Gwynedd de Bangor, donde un cirujano inexperto cometió un error grave con un paciente al que le iban a extirpar parte de su intestino donde estaba ubicado un peligroso tumor.

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El error se dio por una confusión bastante curiosa, pues el cirujano confundió un tatuaje del paciente con la marca del lugar en el que estaba el tumor. "Esto llevó al cirujano a extirpar el segmento del intestino que no contenía el cáncer", se detalló en el informe.

Fue a raíz de esta confusión que el profesional de la salud llevó a cabo una hemicolectomía extendida en el lado derecho del intestino, cuando en realidad debía realizar la cirugía del lado izquierdo. Ni el cirujano ni el equipo que lo acompañó en el quirófano notaron el error, por lo que la operación se llevó a cabo por completo, extirpando una sección sana del intestino y dejando el tejido canceroso intacto.



Tras la cirugía al paciente se le realizaron unos exámenes que confirmaron que el tumor aún seguía en su interior, lo que llevó al equipo médico a darse cuenta del error. Ante lo ocurrido, el hombre tuvo que ser sometido a nuevas pruebas de preparación para una nueva cirugía en la que sí extirparían la parte del intestino afectada.



Otros errores revelados por el informe

El informe detalla 10 eventos o errores médicos que generan preocupación en el país de Gales. Cinco de los casos corresponden a procedimientos en "lugares incorrectos", dos a implantes incorrectos, dos a objetos dejados dentro de los pacientes y uno más la administración de medicamentos por la vía incorrecta.



Otro de los casos ocurrió con un paciente en el Hospital Maelor de Wrexham. El paciente fue remitido a una clínica integral de dermatología, derivado por un protocolo clínico en casos urgentes por sospecha de cáncer, donde debía someterse a un tratamiento de crioterapia en el que las células cancerosas son sometidas a un tratamiento con frío extremo.

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Al tiempo, el paciente también estaba programado para una operación menor ese mismo día. Sin embargo, fue después de ese procedimiento que los médicos del hospital reclamaron a la enfermera de la clínica que realizó el tratamiento de crioterapia en la zona incorrecta. La consecuencia de esto es que el paciente fue sometido a una segunda cirugía ese mismo día.

Algunas de las investigaciones por estos incidentes siguen en curso, pero el informe ya ha generado las primeras disculpas de los funcionarios e instituciones implicadas en los errores, quienes admitieron estos hechos ante la junta de salud.

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Por su parte, el NHS reconoció que, entre abril y julio de 2025, registraron un total de 139 incidentes graves de este tipo, lo que ha generado una alerta y preocupación entre autoridades de la salud del país que hace parte del Reino Unido y los pacientes que esperan que se generen sanciones y se asegure una mejor atención para todos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co