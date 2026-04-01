Temblor de magnitud 7,4 en Indonesia: UNGRD aclara si hay amenaza de tsunami para Colombia

Un fuerte temblor de magnitud 7,4 sacudió el este de Indonesia este jueves 2 de abril (fecha local en Colombia 1 de abril), según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Un centro de monitoreo estadounidense emitió una alerta por posibles "olas de tsunami peligrosas" en un radio de 1.000 kilómetros (621 millas) del epicentro.



El temblor, registrado inicialmente con una magnitud de 7,8, ocurrió a las 6:48 a. m. (22:48 GMT) en el mar de Molucas, según el USGS. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en la isla Hawái, indicó que existía la posibilidad de olas de tsunami peligrosas "en un radio de 1.000 km del epicentro" a lo largo de las costas de Indonesia, Filipinas y Malasia. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Dirección General Marítima (Dimar), indicaron que no existe amenaza de tsunami para la costa del océano Pacífico de Colombia tras el sismo en Indonesia.



Alertas de tsunami

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), con sede en la isla de Hawái, indicó que era posible que se produjeran olas de tsunami peligrosas en un radio de 1000 kilómetros (621 millas) del epicentro, a lo largo de las costas de Indonesia, Filipinas y Malasia. Se registraron olas de 30 centímetros en los 30 minutos posteriores al sismo en la provincia de Maluku Septentrional, al norte de la isla de Ternate, según informó la agencia geológica indonesia BMKG en un comunicado.

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Se registraron olas de 20 centímetros en Bitung, en el noreste de Sulawesi. Budi Nurgianto, de 42 años y residente de Ternate, relató que se encontraba dentro de su casa cuando ocurrió el temblor, provocando pánico entre la gente que salía. "El terremoto se sintió con mucha fuerza. Lo escuché primero en las paredes de la casa, que temblaron", dijo.

"Cuando salí, había mucha gente afuera. Estaban aterrorizados. El temblor se sintió durante bastante tiempo, más de un minuto. Incluso vi a algunas personas salir de sus casas sin haber terminado de ducharse", agregó. Un periodista de AFP en Manado, Sulawesi, a unos 300 kilómetros al oeste de Ternate por mar, dijo que el temblor lo despertó a él y a otros habitantes de la ciudad, que cuenta con unos 450.000 habitantes.



"Me desperté de inmediato y salí de mi casa. La gente salió corriendo a la calle enseguida". Hay una escuela y los alumnos salieron corriendo —dijo—. El temblor persistió durante bastante tiempo, pero no presenció daños significativos —añadió—. El PTWC indicó que era posible que olas de tsunami alcanzaran entre 0,3 y 1 metro por encima del nivel de la marea en algunas costas de Indonesia.



Olas de menor magnitud también podrían llegar a Guam, Japón, Malasia, Palaos, Filipinas y Taiwán. «Las agencias gubernamentales responsables de las zonas costeras amenazadas deben tomar medidas para informar e instruir a las poblaciones costeras en riesgo», declaró el PTWC en un comunicado.

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« Las personas que se encuentren en zonas costeras amenazadas deben mantenerse alerta y seguir las instrucciones de las autoridades nacionales y locales ». Indonesia y los países vecinos sufren terremotos frecuentes debido a su ubicación en el «Anillo de Fuego» del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica donde chocan las placas tectónicas, que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y por toda la cuenca del Pacífico. En 2004, un terremoto de magnitud 9,1 sacudió la provincia de Aceh, provocando un tsunami y causando la muerte de más de... 170.000 personas en Indonesia.