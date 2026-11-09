Terremotos en Venezuela: análisis de CNN revela posibles fallas en viviendas públicas que colapsaron

A casi cuatro meses de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026, un análisis de CNN reveló posibles deficiencias en la construcción de varias viviendas públicas que colapsaron durante los sismos. Las imágenes y videos examinados por el medio muestran aparentes irregularidades en las estructuras de acero utilizadas para reforzar el concreto, así como señales de corrosión que, según expertos consultados por el medio, pudieron aumentar la vulnerabilidad de los edificios ante los movimientos telúricos.



Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron el derrumbe de 15 torres residenciales en Caraballeda, estado de La Guaira. Los edificios tenían más de ocho pisos y cada uno contaba con al menos 240 apartamentos. Aunque el Gobierno venezolano no ha publicado una lista completa de las personas fallecidas, la magnitud de los colapsos dejó más de 5 mil víctimas y numerosas familias afectadas.

La investigación de CNN, publicada este 8 de noviembre, examinó registros audiovisuales de cinco complejos habitacionales construidos por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE). Las pruebas muestran que algunos soportes de las barras de refuerzo, conocidos como estribos, aparentemente fueron doblados en ángulos de 90 grados, pese a que la normativa venezolana de construcción de 2006 exigía un ángulo de 135 grados para edificios de gran altura en La Guaira.

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Según los especialistas consultados por el medio, esta diferencia puede afectar la capacidad de las estructuras para mantenerse unidas durante un terremoto. El ingeniero estructural Kit Miyamoto explicó: “Así es como falla una estructura de concreto si no se construye correctamente”.



Los ingenieros Jeffrey Dowgala y Terrence Paret, especializados en resistencia sísmica, señalaron que incluso unos pocos estribos ensamblados de manera incorrecta podrían comprometer la integridad de una viga o columna durante fuertes movimientos del terreno.



¿Cuáles fueron los hallazgos?

El análisis también identificó señales de corrosión profunda en las barras de acero de al menos tres complejos habitacionales. De acuerdo con los expertos, este deterioro podría estar relacionado con factores como el clima tropical y costero de Caraballeda o posibles impurezas en el concreto utilizado durante la construcción.

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Otra de las irregularidades observadas fue la disposición de las barras de refuerzo, que en algunas imágenes aparecen demasiado cerca unas de otras y sin la agrupación que establecía el código de construcción vigente cuando se levantaron las torres.

CNN también documentó antecedentes de quejas de residentes por filtraciones de agua, tuberías dañadas y fugas de aguas residuales. En uno de los testimonios recogidos por el medio, una vecina que visitaba con frecuencia un apartamento en el complejo OPPPE 26 aseguró que “el piso se agrietaba con cualquier impacto”.

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Las torres que colapsaron formaban parte de un programa de vivienda pública impulsado durante el Gobierno de Hugo Chávez. Su construcción fue encargada en 2011 a la OPPPE, entidad creada en el año 2009 como parte de un plan que buscaba levantar tres millones de viviendas en nueve años.

Los complejos fueron construidos en aproximadamente un año. Francisco Sesto, ex Ministro del Poder Popular para la Cultura y entonces director y arquitecto jefe de la oficina, describió en su blog personal el ritmo de trabajo y señaló que los equipos de construcción se alternaban en dos o tres turnos diarios para cumplir con los plazos establecidos.

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El análisis de imágenes satelitales citado por CNN indica que "el 63 % de las torres de gran altura construidas por una autoridad especial de vivienda pública en Caraballeda se derrumbaron" durante los terremotos.

¿Qué ha pasado tras los terremotos?

Tras los sismos, el Gobierno venezolano creó una comisión para estudiar las edificaciones afectadas. Francisco Garcés, presidente de ese organismo, explicó a CNN que cerca de 100 edificios están siendo analizados mediante muestras de materiales y mediciones.

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Mientras avanzan las evaluaciones, todavía no se ha establecido una relación causal definitiva entre las irregularidades documentadas y el colapso de las 15 torres. Los expertos consultados advirtieron que demostrar el origen exacto de los derrumbes resulta complejo debido a la magnitud de los terremotos.

En Caraballeda, otros edificios construidos por la OPPPE permanecen en pie, aunque algunos fueron evacuados. En uno de los complejos, compuesto por siete torres, cinco sobrevivieron a los movimientos sísmicos, pero sus residentes fueron desplazados y permanecen en tiendas de campaña en los alrededores, según un testimonio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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