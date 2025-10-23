En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Niño de 12 años murió tras inhalar desodorante por reto de TikTok

Niño de 12 años murió tras inhalar desodorante por reto de TikTok

“No creo que quisiera hacerse daño", expresó la mamá del menor, quien lo encontró inconsciente en su habitación.

Por: María Paula González
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Menor murió tras inhalar desodorante
El menor de edad realizó un reto viral y murió -
Foto: Mirror

Publicidad

Publicidad

Publicidad