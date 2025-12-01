En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cáncer terminal en mujer de 27 años desapareció luego de un año: médicos no tienen explicación

Cáncer terminal en mujer de 27 años desapareció luego de un año: médicos no tienen explicación

"Soy una anomalía médica", dijo la mujer a la que los médicos le dieron un pronóstico de vida de apenas 18 meses.

Por: María Paula González
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Mujer de 27 años con cáncer terminal
Paige fue diagnosticada con cáncer terminal a los 26 años -
Foto: @journey_through_cancer

Publicidad

Publicidad

Publicidad