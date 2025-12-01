En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en fiesta de cumpleaños infantil de Estados Unidos: reportan tres niños muertos y 15 heridos

Tiroteo en fiesta de cumpleaños infantil de Estados Unidos: reportan tres niños muertos y 15 heridos

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, hay cuatro víctimas mortales que tenían ocho, nueve, 14 y 21 años, y al menos uno de los heridos está en estado crítico. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Tiroteo en fiesta de cumpleaños de Estados Unidos: reportan tres niños muertos y 11 heridos
Tiroteo en fiesta de cumpleaños de Estados Unidos: reportan tres niños muertos y 11 heridos
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad