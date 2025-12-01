Tiroteo en fiesta de cumpleaños infantil de Estados Unidos: reportan tres niños muertos y 15 heridos

Una fiesta de cumpleaños infantil, en víspera de las celebraciones de Acción de Gracias, en Estados Unidos, se convirtió en escenario de un tiroteo masivo que dejó cuatro personas muertas y otras 15 que resultaron heridas. De esta forma lo indicaron las autoridades de la ciudad de Stockton, en el norte de California (EE.UU), quien precisaron que el incidente tuvo lugar el sábado 29 de noviembre por la noche en un restaurante de la zona.

De acuerdo con el reporte, era un evento donde aproximadamente unas 100 y 150 personas se reunieron a celebrar un cumpleaños. El sheriff del condado de San Joaquín, Patrick Withrow, señaló a la prensa local, el domingo 30 de noviembre, que las cuatro víctimas tenían ocho, nueve, 14 y 21 años y que al menos uno de los 15 heridos se encontraba en estado crítico. "Creemos, por lo que hemos recopilado hasta ahora, que al parecer se trata de varios tiradores", declaró Withrow.

