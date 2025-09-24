Tiroteo en oficina de migración ICE, en Estados Unidos, deja por lo menos tres heridos

Varias personas resultaron heridas en un tiroteo en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, en Estados Unidos, dijo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem.

"Aún se están revelando detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos. El tirador falleció por una herida de bala autoinfligida", informó en una publicación en redes sociales.

El canal de televisión Fox4 indicó que tres personas resultaron heridas en el ataque.



Poco después, el director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó a la cadena CNN que hay "tres personas heridas de bala en este momento. Desconocemos su estado de salud. Han sido trasladadas al hospital".

En relación al autor del ataque, dijo que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador". El medio citado indicó que el atacante era un hombre blanco que se encontraba en la azotea de un edificio, y que se suicidó cuando llegaron los agentes del orden.

Noticia en desarrollo.