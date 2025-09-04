Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cerca de 250.000 migrantes en EE. UU. quedan al borde de la deportación por esta medida de Trump

Cerca de 250.000 migrantes en EE. UU. quedan al borde de la deportación por esta medida de Trump

El gobierno del presidente republicano decidió revocar este miércoles el Estatus de Protección Temporal (TPS), que otorga un permiso de trabajo y protege a las y los ciudadanos venezolanos de la deportación.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 04, 2025 05:43 a. m.
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Donald Trump y migrantes.
Donald Trump y migrantes.
AFP