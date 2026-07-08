FBI busca a hombre que robó millones de dólares destinados a niños necesitados durante la pandemia

El FBI ha dado un nuevo giro en el caso del fraude de Feeding Our Future, uno de los mayores esquemas de engaño que vivió el país estadounidense en la época de la pandemia por el covid-19 y que todavía hoy sigue dando de qué hablar. En el más reciente reporte, las autoridades señalaron que añadieron a Fahad Mohamed Nur, uno de los presuntos estafadores de este caso, en su lista de los hombres más buscados.

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Nur, según detalló el director del FBI, Kash Patel, a Fox News, está prófugo de la justicia desde 2022, desde cuando es buscado por su presunta participación en el esquema de fraude que robó millones de dólares del Programa Federal de Nutrición Infantil de Minnesota durante el confinamiento.

Patel destacó que, recientemente, la lista de los estafadores más buscados del FBI ha dado con la captura de dos prófugos de la justicia, por lo que esperan que pase lo mismo con este sujeto del que sospechan tiene relación con Somalia y estaría escondiéndose en ese país. "Bajo el liderazgo del presidente Trump y del vicepresidente Vance, al frente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para Eliminar el Fraude , la histórica lista de 'Los Estafadores Más Buscados' del FBI ya ha tenido un éxito tremendo: dos sujetos fueron llevados ante la justicia en cuestión de semanas, detenidos en Somalia y Filipinas. Nuestro nuevo objetivo, Fahad Mohamed Nur, está prófugo desde 2022 por presuntamente robar más de 5 millones de dólares de un programa de nutrición infantil en Minnesota", indicó.



Según la acusación federal presentada contra Fahad Mohamed Nur, desde 2022 el hombre enfrenta cargos por los delitos de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. El FBI anunció una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena, denuncias que se pueden hacer de manera anónima a través del 1-800-CALL-FBI, con su oficina local del FBI, con la Embajada o Consulado de los Estados Unidos más cercano, o enviando una pista en línea a través de tips.fbi.gov.



¿De qué se trató la estafa de Feeding Our Future?

Este esquema de fraude tuvo lugar en Minnesota, Estados Unidos, cuando una supuesta organización sin fines de lucro desvió de forma ilegal los recursos de un programa de alimentación infantil durante la pandemia. Se estima que fueron alrededor de 250 o 400 millones de dólares que dejaron de ser invertidos en la población más vulnerable.



La red de corrupción involucró a más de 60 personas, incluyendo a dueños de restaurantes, guarderías y tiendas de comestibles que actuaban como cómplices, según han detallado las autoridades. La organización tomó los recursos del programa estatal, asegurando que diariamente distribuiría millones de raciones a niños en edad escolar necesitados; sin embargo, los centros a los que supuestamente destinaron los recursos no existían o inflaban masivamente los números que recibían. Contrario a lo que se esperaba, el dinero que era resultado de los contribuyentes, terminó siendo destinado a compra de autos de lujo, propiedades inmobliarias en Estados Unidos y el extranjero, así como exclusivas joyas.



¿Quiénes han sido detenidos por este fraude?

Las autoridades federales han imputado cargos a cerca de 79 personas por este fraude masivo, de las cuales 66 ya han sido declaradas culpables o condenadas. Los nombres más conocidos por este caso son: Aimee Bock, la fundadora y directora de la ONG, quien en mayo de 2026 fue condenada a 4.5 años de prisión y obligada a devolver 240 millones de dólares y Salim Ahmed Said, operador directo de la red de estafa, quien fue declarado culpable en el mismo juicio.

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La captura más reciente por este hecho ocurrió el pasado 28 de junio de 2026. Se trata de Abdikerm Abdelahi Eidleh, identificado como el reclutador que coordinaba los sobornos y quien pasó cuatro años prófugo de la justicia, hasta que fue hallado en arrestado en Mogadishu, Somalia, mediante una operación conjunta del FBI y la policía somalí.

Ahora las autoridades están tras la pista de Fahad Mohamed Nur, quien también estaría en Somalia. Aseguran que Nur era el director y propietario de 'The Produce LLC', una compañía que se presentaba falsamente como proveedora mayorista de alimentos para el programa de nutrición y que a través de facturas falsas desvió más de cinco millones de dólares de los fondos federales.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co