Toma de rehenes en banco de California termina con la muerte del secuestrador: detalles del caso

El Departamento de Policía de Bakersfield, ciudad del estado de California, en Estados Unidos, reveló detalles de la toma de rehenes que se dio en un banco de la ciudad. Las autoridades confirmaron que tras un tiroteo el secuestrador falleció en la escena y la policía pudo tomar el control.



"El miércoles 3 de junio, aproximadamente a las 4:20 a. m., la situación de toma de rehenes concluyó luego de un tiroteo en el que participó personal de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). El personal del Departamento de Policía de Bakersfield no estuvo involucrado en el uso de la fuerza. Todos los rehenes fueron localizados ilesos y recibieron evaluación médica y tratamiento en el lugar", se lee en el comunicado de la policía revelado hace poco.



¿Qué se sabe del caso?

Las autoridades confirmaron que el secuestrador fue declarado muerto en el lugar . El hecho ocurrió en el edificio del Chase Bank en Chester Avenue y la calle 17 de la ciudad de Bakersfield, donde además se reportó una amenaza de bomba. "La investigación sigue en curso y una presencia policial significativa permanecerá en el área durante las próximas horas mientras los investigadores procesan la escena", agregó el Departamento de Policía de Bakersfield.

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El hecho comenzó alrededor de la 1:00 p. m. hora local del martes. "Durante la investigación, se determinó que un sujeto masculino adulto se había atrincherado dentro del edificio con varios miembros de la comunidad. No se han reportado heridos. Los oficiales respondieron a la escena y establecieron un perímetro alrededor del edificio y los comercios aledaños para garantizar la seguridad pública. Algunos miembros de la comunidad pudieron evacuar" se lee en un primer comunicado de la policía.

"Los oficiales y miembros de nuestro Equipo de Negociación de Crisis permanecen en contacto telefónico con el sujeto. No se han realizado arrestos", se dio a conocer durante el desarrollo de la situación.

