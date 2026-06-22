Tragedia en el Mundial 2026: trabajador de seguridad murió atropellado al volver a casa

La comunidad cercana al estadio SoFi, uno de los principales escenarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, se encuentra consternada por la muerte de Aaron Avery, un joven de 22 años que trabajaba en tareas de seguridad y control de público durante el torneo.

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El hecho ocurrió la noche del pasado lunes, pocas horas después de que finalizara el encuentro entre las selecciones de Irán y Nueva Zelanda. De acuerdo con la información entregada por sus familiares a medios locales como ABC 7 y CBS News, Avery había concluido su turno y emprendió el camino de regreso a su hogar a pie cuando fue impactado por un vehículo en una vía cercana al estadio.

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Según los reportes conocidos hasta el momento, el accidente se registró alrededor de las 10:30 de la noche en las inmediaciones de la avenida Van Ness y la calle 104, en el área de Inglewood. El joven residía a una distancia relativamente corta del recinto deportivo y acostumbraba desplazarse caminando.



¿Qué se sabe de la muerte de un trabajador de la Copa Mundial 2026?

Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte del atropellamiento. Avery fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones sufridas, especialmente un severo trauma cerebral.



Durante varias horas, médicos intentaron estabilizar su condición. Sin embargo, al día siguiente se confirmó su fallecimiento, una noticia que causó profundo impacto entre sus familiares, amigos y personas cercanas. "Este es un momento devastador para mi familia", indicó su tía Norma Quinn. "Era el bebé de mi hermana. Es muy doloroso".

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Aaron Avery apenas llevaba dos días desempeñándose en labores relacionadas con la seguridad del Mundial. Su familia señaló que estaba entusiasmado con esta oportunidad laboral y que consideraba que "su participación en la Copa Mundial era motivo de orgullo para él y su familia", indicaron en GoFoundMe.

Tras conocerse su muerte, familiares expresaron públicamente que, según la información que recibieron inicialmente, existirían indicios de que el conductor involucrado podría haber estado conduciendo bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

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"Según me contaron, existía una alta probabilidad de que la velocidad hubiera influido en el incidente, y que el hombre estuviera bajo los efectos de alguna sustancia", agregó su tía a CBS News. Las autoridades locales confirmaron la detención del conductor mientras avanzan las investigaciones correspondientes.



El joven donó sus órganos y podría salvar hasta ocho vidas

Mientras se desarrollaba el proceso médico, la familia enfrentó decisiones difíciles relacionadas con el estado de salud del joven. Finalmente, debido a la gravedad irreversible de las lesiones, se activó el protocolo de donación de órganos, una decisión que permitió que varias personas pudieran beneficiarse de este gesto. Avery donó órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones, para así "salvar otra vida".

Paralelamente, familiares y amigos impulsaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos médicos acumulados durante la hospitalización. "Aaron era un hijo cariñoso y dedicado que amaba ayudar a su comunidad. Esta inesperada tragedia ha dejado a sus seres queridos enfrentando importantes gastos funerarios, facturas médicas y costos del funeral", indicó la familia.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales, la familia de Aaron Avery continúa a la espera de respuestas y esperan que el proceso permita esclarecer lo ocurrido esa noche. "Solo espero que mi sobrino obtenga justicia. Tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. No comprende el daño que le ha causado a mi familia".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co