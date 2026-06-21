Tres adolescentes murieron tras ser rescatados en una playa de España: ¿qué estaban haciendo?

El tercer menor que permanecía ingresado en estado crítico tras el accidente por ahogamiento del pasado viernes 19 de junio en la playa de la Arrabassada de Tarragona, en España, ha fallecido en el Hospital Joan XXIII, según ha confirmado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien se ha mostrado “profundamente conmocionado”.

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Illa ha querido trasladar su “calor, afecto y apoyo a las familias y amigos de los chicos, y a todo el club CD La Floresta”, y ha manifestado que “no hay palabras en estos momentos de dolor”, en una publicación en la red social X.



Conmoción y duelo en Tarragona

Con este fallecimiento ascienden a tres las víctimas mortales de la tragedia, que se cobró la vida en el acto de un menor de 12 años y luego las de dos adolescentes de 13 que fueron rescatados del agua en estado crítico.

Tarragona está consternada por la muerte de los tres menores. “Son momentos de mucho dolor y consternación. Este trágico suceso ha truncado las vidas de estos jóvenes, de sus familias y amigos. Desde el Ayuntamiento queremos acompañarlos y hacerles llegar todo nuestro apoyo. No hay palabras ante un hecho como este”, ha asegurado el alcalde de la ciudad, Rubén Viñuales. (Lea también: Colombiano será deportado de España luego de comprobarse brutal maltrato de mascota de su expareja)



¿Cómo ocurrió el accidente de los adolescentes?

El suceso tuvo lugar el viernes por la tarde cuando un grupo de jóvenes se lanzaba al agua desde una zona de rocas mientras ondeaba la bandera amarilla debido al oleaje.



Aunque tres de ellos lograron salir por sus propios medios, los otros tres tuvieron que ser rescatados del mar por los servicios de emergencias.



El de 12 años murió en la playa, mientras que los otros dos fueron trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII de Tarragona: uno falleció el sábado por la mañana y el tercero en la noche.

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Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de Tarragona decretó tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en señal de duelo.



Unas 300 personas asisten al minuto de silencio

La conmoción se ha extendido también al club de fútbol CD La Floresta, donde jugaban los menores y en cuyo estadio se concentraron unas 150 personas entre familiares, compañeros y amigos para rendirles un emotivo homenaje con una bandera a media asta en el centro del campo.

Unas 300 personas participaron el domingo al mediodía en un emotivo minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Tarragona por los tres menores. Al acto, encabezado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, han asistido también el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; el conseller catalán de Deportes, Berni Álvarez; la consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, y la delegada del Gobierno de la Generalitat en Tarragona, Lucía López; así como familiares de las víctimas y numerosos vecinos.

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Illa ha trasladado personalmente sus condolencias a familiares y amigos de los adolescentes y ha reiterado su agradecimiento a los representantes de los servicios de emergencias y servicios médicos.

Debido a este incidente, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha prestado asistencia psicológica a 52 personas desde que se produjo el suceso el viernes por la tarde.

En el hospital, los psicólogos del SEM han tratado a cuatro personas de la familia y el entorno de los menores, y a las instalaciones deportivas de La Floresta, donde se rindió homenaje a una de las víctimas que jugaba en el equipo de fútbol, se desplazó otro equipo de psicólogos con dos ambulancias para asistir a 48 personas.

AGENCIA EFE