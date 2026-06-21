Tres personas murieron tras accidente aéreo: cayó sobre una zona residencial cerca de Washington

Tres personas murieron al estrellarse una avioneta privada sobre una zona residencial la noche del sábado cerca de Washington, informó este domingo la policía.



La avioneta cayó cerca de la medianoche con un piloto y dos pasajeros a bordo, según explicó la portavoz de la Policía Estatal de Maryland, Elena Russo, en rueda de prensa.

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Las víctimas son el piloto y dos pasajeros, todos adultos, de quienes las autoridades no han desvelado las identidades hasta notificarlo a sus familiares.

Según las primeras investigaciones, la aeronave pertenece a una escuela de vuelo local del condado de Montgomery y la policía estima que estaban realizando un vuelo de instrucción.



Unos quince minutos después de despegar sobre las 23:30, hora local, el servicio de comunicaciones de seguridad pública recibió una alerta de accidente de un iPhone, en la zona de Bowie, hacia donde se desplazaron los servicios de emergencias.



Las autoridades indicaron que el lugar del impacto se encontraba detrás de un complejo residencial y cerca de un parque infantil en la localidad de Bowie. A pesar de la proximidad de viviendas y espacios frecuentados por familias, no se reportaron personas heridas en tierra ni daños de consideración a las edificaciones cercanas.

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De acuerdo con los medios, se trataba de 3 ciudadanos de nacionalidad israelí, sin embargo está por confirmarse. Además, la aeronave siniestrada era un Piper PA-28, un modelo de avión monomotor utilizado con frecuencia para entrenamiento de pilotos y vuelos de aviación general. Los investigadores señalaron que los restos quedaron dispersos a lo largo de aproximadamente 30 metros, mientras especialistas de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte asumieron la investigación para establecer las causas del accidente.

Por el momento no se han revelado más detalles sobre el incidente. La Policía Estatal de Maryland acudió inicialmente al lugar para poner en marcha la investigación, la cual ha quedado formalmente a cargo de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), en colaboración con diversas agencias locales y estatales.

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AGENCIA EFE