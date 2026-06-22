Buscan cámara que tenía la mujer que murió haciendo bungee jumping en Brasil

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió tras caer 40 metros en un puente de Limeira, Sao Paulo, por presuntas irregularidades en la seguridad de quienes prestaban el servicio para realizar bungee jumping en la zona. Ahora, una nueva irregularidad pone en alerta a las autoridades que investigan el caso.



La cámara que desapareció misteriosamente

Según revelaron las autoridades brasileras el pasado 20 de junio, tres personas fueron arrestadas por su presunta relación con la muerte de Freitas. Se trata de Evelyne dos Santos Gonçalves, de 29 años, un hombre de 25 años y otro de 27, todos ellos acusados de eliminar contenido digital que podría ayudar a la Policía Civil a determinar los pormenores de lo ocurrido.

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"Durante la investigación, se reunieron elementos que indican una posible supresión de pruebas relevantes para la investigación, especialmente relacionadas con la desaparición del equipo de captura de imágenes utilizado por la víctima durante el salto", fue lo que reveló la Delegada de la Policía Civil, Andréa Levy, a G1.



Cabe resaltar que, cuando una persona paga por realizar esta actividad de alto riesgo lo hace por la experiencia y por garantizar su seguridad. Como elemento adicional, siempre suelen llevar con ellos una cámara individual que graba toda su experiencia, un recuerdo que queda inmortalizado para el cliente. En el caso de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas fue así, según reportan testigos a la prensa internacional.

Rafael Goulart, quien también estaba en el lugar en el momento de la tragedia, reveló a las autoridades y a The U.S. Sun que la joven de 21 años, como todos los usuarios, portaba en su equipamento una pequeña cámara destinada a captar su salto desde el puente. Pero eso no es lo más grave, según ese hombre, los trabajadores del lugar se la quitaron al cuerpo.



"Vi a la chica en el suelo, vi a uno de los empleados quitando la cámara GoPro de la correa del cuello del cuerpo que ya estaba en el suelo, ya sea preocupado por el equipo o queriendo ocultar pruebas", indicó el testigo.



Efectivamente, los investigadores del caso han señalado que ni la GoPro ni su grabación han sido entregadas como parte de las pruebas del caso. Todo parece indicar que el material desapareció misteriosamente, algo que llevó a las autoridades a arrestar a tres personas por, aparentemente, desaparecer esta importante prueba.

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Mientras avanza la investigación, las autoridades también arrancan la búsqueda de la cámara y su grabación con paradero desconocido. Aseguraron que el material que seguramente grabó el lente sería crucial para reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades.



Lo que se sabe hasta ahora de los hechos

Hasta el momento, los detenidos por este incidente son seis trabajadores del lugar que garantizaba el bungee jumping en Sao Paulo. Aunque el comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no se pueden dar muchos detalles sobre sus posibles responsabilidades, sí ha señalado que los arrestos buscan impedir la eliminación de posibles pruebas por parte del negocio.

Además de los tres detenidos el sábado 20 de junio, los instructores Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años, fueron arrestados desde el día de lo ocurrido acusados de homicidio con dolo eventual. Los tres hombres hacían parte del grupo de trabajo del negocio de bungee jumping en el Puente del Esqueleto.

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La investigación estableció que el grupo que promovía la actividad de "rope jump" no trabajaba como una compañía formalmente constituida. El salto tenía un costo de 180 reales (35 dólares) por persona.

Según la Policía Civil, los empleados olvidaron colocarle la cuerda de seguridad a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas en el momento en que iba a realizar su salto. Como se ha visto en un video previo al momento, los instructores detenidos la llevaron alzada hasta el borde y la lanzaron al precipicio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co