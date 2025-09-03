Publicidad

MUNDO  / Tragedia en Lisboa: descarriló el Ascensor de Gloria y dejó al menos una veintena de víctimas

Tragedia en Lisboa: descarriló el Ascensor de Gloria y dejó al menos una veintena de víctimas

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa expresó su solidaridad y pidió esclarecer con rapidez las causas del accidente.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:22 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
Lisboa
Autoridades aseguran que hay más de 20 muertos.
Captura de pantalla.