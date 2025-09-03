Tragedia en Lisboa: descarriló el Ascensor de Gloria y dejó al menos una veintena de víctimas

Lisboa vivió este miércoles 3 de septiembre una de sus jornadas más trágicas tras el descarrilamiento del Ascensor de Gloria, uno de los funiculares turísticos más emblemáticos de la ciudad. El accidente, que ocurrió hacia las 18:08 hora local, dejó al menos una veintena de personas afectadas entre heridos y fallecidos, según información preliminar de los bomberos zapadores.

En el lugar, la escena es desoladora: el vehículo volcó por completo y el techo quedó totalmente aplastado. La magnitud del siniestro obligó a desplegar un fuerte operativo de emergencia con más de veinte ambulancias, equipos de rescate y un amplio cordón policial que mantiene acordonada la zona.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó su “profunda consternación” por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas. En un comunicado oficial, también pidió que las autoridades aclaren cuanto antes las causas del accidente.



El histórico funicular, inaugurado en 1885, conecta la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, puntos clave del turismo en la capital portuguesa. Por eso, entre los afectados habría tanto residentes como visitantes extranjeros que a esa hora transitaban por el sector.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, cientos de curiosos, incluidos numerosos turistas, permanecieron alrededor del lugar grabando imágenes con sus celulares, testigos de una tragedia que golpea el corazón turístico de Lisboa.

BREAKING: At least three killed after historic Gloria Funicular (Elevador Da Glória) derails, crashes in Lisbon, Portugal. Dozens other injured. — CNN Portugal pic.twitter.com/fVAwS56F5L — Noteworthy News (@newsnoteworthy) September 3, 2025

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE*

