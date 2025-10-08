En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PACTO HISTÓRICO
DONALD TRUMP
ISRAEL
GUSTAVO PETRO
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump criticó anuncio de presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: "Absolutamente ridículo"

Trump criticó anuncio de presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: "Absolutamente ridículo"

El mandatario dijo que no conocía al artista y fue polémico al afirmar que no sabía por qué lo habían elegido para tal evento.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 8 de oct, 2025
Comparta en:
Bad Bunny.jpg
El mandatario se fue contra el artista puertorriqueño. -
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad