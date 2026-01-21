Trump descarta usar la fuerza contra Groenlandia, pero exige negociaciones "inmediatas" para tomarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no usaría la fuerza para tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de Washington, pero insistió en que Estados Unidos aún debe tener "propiedad" del mismo.

“Probablemente no lograremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva, donde seríamos, francamente, imparables, pero no lo haré. De acuerdo. Ahora todos dicen: ‘Bien. Esa es probablemente la declaración más importante que hice, porque la gente pensó que usaría la fuerza’, dijo a los líderes mundiales en el Foro Económico en Davos.

"No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza", subrayó. Sin embargo, exigió conversaciones "inmediatas" sobre la adquisición de Groenlandia.



"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este gigantesco trozo de hielo, desarrollarla y mejorarla", declaró. "Por eso busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos", dijo.



"El hecho es que ninguna nación ni grupo de naciones está en condiciones de asegurar Groenlandia, salvo Estados Unidos. Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente siquiera entiende. Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela", aseveró, refiriéndose a la operación militar estadounidense con la que se dio captura a Nicolás Maduro. (Lea también: ¿Planes de Donald Trump con Groenlandia tienen relación con Nobel de Paz que no recibió? Esto dijo)

Criticó a Dinamarca, aliado de la OTAN, calificándolo de "desagradecido" por la ayuda de Estados Unidos para proteger Groenlandia después de la Segunda Guerra Mundial.



La amenaza de Trump pese a descartar un ataque

"Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó en solo seis horas de combate y fue incapaz de defenderse a sí mismo o Groenlandia", apuntó.

Trump dijo que los daneses y groenlandenses "pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos", amenazó el mandatario, quien dijo que la anexión de Groenlandia es "una pequeña petición" comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN "durante décadas".

"Nosotros hemos estado siempre al 100% con la OTAN cuando se ha necesitado, pero no estoy seguro de que (el resto de socios) estará a la altura con nosotros", indicó en su discurso crítico con la Alianza del Atlántico Norte.

"Nosotros pagamos, en mi opinión, el 100% de la OTAN, porque no pagaban sus facturas y todo lo que estamos pidiendo es tomar Groenlandia, incluida la titularidad, porque necesitamos ser los dueños para defenderla", insistió Trump.

Además, el mandatario estadounidense aumentó la presión al amenazar con nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos por respaldar a Dinamarca, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania.

Trump desestimó por otro lado las amenazas europeas de lanzar su mecanismo anticoercitivo conocido como "bazuca comercial" contra Estados Unidos. "Cualquier cosa que hagan con nosotros (...), todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará", dijo en una entrevista con News Nation.



La reacción de Europa sobre los intereses de Trump en Groenlandia

Los líderes europeos reunidos en Suiza han cerrado filas contra la agresiva postura del republicano. El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió plantar cara a los "matones" y la UE anunció una respuesta "firme".

Macron, con gafas oscuras por una lesión en los ojos, advirtió en Davos contra los intentos de Estados Unidos de "subordinar a Europa" y calificó como "inaceptable" la amenaza de nuevos aranceles. Solicitó además "un ejercicio de la OTAN" en Groenlandia y dijo que "está dispuesta a contribuir a él", según informó la presidencia.

La presidenta de la Comisión europea, Ursula von der Leyen, reiteró este miércoles 21 de enero que el continente debe romper con su "tradicional prudencia" ante un mundo dominado por "la fuerza bruta".

En un tono más conciliador, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no escatima elogios a Trump, recomendó una "diplomacia ponderada" como "la única forma de lidiar" con "las tensiones" en torno al futuro de Groenlandia.

Un ejecutivo de Meta opinó por su lado que sería "autodestructivo" que la Unión Europea golpee las empresas tecnológicas estadounidenses, en represalia a la amenaza de Washington de aplicar aranceles a países que se opongan a una anexión de Groenlandia.

Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, fue ovacionado al advertir en el foro que "Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca". Ottawa ha buscado reducir su dependencia de Washington desde que Trump pidió que se convierta en "el estado 51" de Estados Unidos. (Lea también: Trump dice que "Canadá vive gracias a EE. UU.", tras declaraciones del primer ministro Mark Carney)

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, advirtió el martes a sus 57.000 habitantes que, aunque sea poco probable, no se puede descartar el uso de la fuerza militar contra la isla.

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dijo a la AFP en Davos que cualquier movimiento de Estados Unidos contra un aliado "significaría el fin de la OTAN".

