Trump dice que "Canadá vive gracias a EE. UU." tras declaraciones del primer ministro Mark Carney

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este miércoles su malestar por el discurso que pronunció el martes el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Foro de Davos, y aseguró que el dirigente norteamericano del país vecino “no fue muy agradecido”, pese a que, según él, Canadá recibe numerosos beneficios sin costo.



Trump sostuvo que Canadá obtiene muchas ventajas de manera “gratuita” por parte de Estados Unidos y afirmó que ese hecho debería ser tenido en cuenta por sus líderes en el futuro.

“Vi ayer a su primer ministro, que no fue muy agradecido”, señaló Trump durante su intervención en Davos, en la que retomó varios de los temas ya abordados un día antes en una desordenada comparecencia en la Casa Blanca.

“Canadá vive gracias a los Estados Unidos. Recuerda eso, Mark (Carney), la próxima vez que hagas una declaración”, añadió el mandatario, antes de insistir en que “Canadá recibe un montón de cosas gratuitas. Deberían ser agradecidos pero no lo son”.



En su discurso del martes —que ha sido elogiado como uno de los más relevantes pronunciados por un líder político en los últimos años— Carney advirtió que el “viejo orden mundial”, sustentado en normas, ha dejado de existir y no regresará, debido a las tensiones entre las grandes potencias globales.



El primer ministro canadiense, que en ningún momento mencionó a Trump ni a Estados Unidos, agregó que el resto de los países debe dejar de simular normalidad y actuar de manera conjunta para evitar quedar absorbidos por las grandes potencias.

