Trump dice que Irán quiere un acuerdo, pero lo niega por miedo “a ser asesinado por su propia gente”

El presidente estadounidense Donald Trump urgió este jueves a Irán a negociar "en serio" una salida al conflicto antes de que "sea demasiado tarde", después de que Teherán prometiera "seguir resistiendo".

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La guerra, que estalló hace casi un mes con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, se ha extendido rápidamente por todo Oriente Medio, lo que ha provocado una caída en picado de los mercados energéticos y amenaza con hundir la economía mundial.

Poco antes del llamado de Trump, Israel anunció haber "eliminado" en un ataque aéreo al jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes, Alireza Tangsiri, a quien acusó de ser "directamente responsable" de bloquear el estratégico estrecho de Ormuz. Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Israel ha anunciado la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei.



¿Qué pasó con la propuesta de 15 de Trump para acabar la guerra con Irán?

Horas antes, el presidente, cuyas declaraciones diarias han oscilado entre amenazantes y conciliadoras, reiteró que hay conversaciones en curso con Irán, pero que los funcionarios en Teherán las estaban ocultando por "miedo".



"Temen ser asesinados por su propia gente" y "también temen ser asesinados por nosotros", precisó el mandatario. La declaración de Trump surge después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchí, afirmara que el intercambio de mensajes con Washington por medio de mediadores "no significa negociaciones con Estados Unidos".



"Por ahora, nuestra política es seguir resistiendo", afirmó Araqchi a la televisión estatal. Además, Irán habría rechazado una propuesta de 15 puntos que Estados Unidos presentó para acabar con la guerra por considerarla excesiva. Teherán busca colocar en la mesa sus propias condiciones que incluyen que se reconozca que tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz y que se reparen los daños en la infraestructura de su país.



Ataques a "gran escala"

Irán, bajo bombardeos casi diarios desde el inicio del conflicto, fue alcanzado el jueves temprano por lo que el ejército israelí describió como "una serie de ataques a gran escala". A su vez, un ataque con misiles iraníes activó las sirenas en todo el centro de Israel, en Tel Aviv y partes de Jerusalén, la mañana de este jueves, según el ejército israelí.

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Irán sigue también con sus ataques de represalia contra los países del Golfo, a los que acusa de servir como plataformas de lanzamiento para los ataques estadounidenses.

Dos personas murieron por la caída de escombros de un misil interceptado en las afueras de Abu Dabi, Arabia Saudita dijo que interceptó al menos 18 drones y Kuwait informó de un nuevo ataque con misiles y drones.

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La guerra también se ha extendido a Líbano, después de que el movimiento proiraní Hezbolá comenzara a lanzar cohetes contra Israel el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní en el primer día del conflicto.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, zanjó que cualquier negociación con Israel equivaldría a una "rendición", antes de que el grupo lanzara misiles la madrugada del jueves contra instalaciones militares en el centro del Estado hebreo donde sonaron las sirenas antiaéreas.

Dado que los combates mostraban pocos indicios de tregua, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ejército había "creado una verdadera zona de seguridad" en el sur de Líbano y la estaba ampliando.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a ambas partes que cesaran los combates.



El petróleo en alza

Con miles de soldados estadounidenses más que, según reportes, se dirigen a Oriente Medio, Irán también amenazó con abrir un nuevo frente atacando el tráfico marítimo del mar Rojo en caso de que Estados Unidos lanzara una invasión terrestre.

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Para esto, Teherán bloquearía el estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez, dijo bajo anonimato un oficial militar a los medios locales.

El barril de Brent, referencia mundial, subía este jueves un 5% y se mantenía por encima de los 100 dólares. Pero, aunque los precios del crudo han bajado con respecto a la semana pasada, la incertidumbre y el cierre de facto del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas, siguieron proyectando una sombra.

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La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, llamó a los países del G7 a apoyar de forma conjunta una desescalada, en una entrevista con la AFP previa a una reunión ministerial en Francia. Explicó que ha hablado con todos los países afectados y con los miembros del bloque para coordinar una postura común que impulse la desescalada, la reapertura del estrecho de Ormuz y una vía que proteja la vida de los iraníes.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP