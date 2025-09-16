Trump lanza millonaria demanda contra New York Times por difamación: pide 15 mil millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes 15 de septiembre una demanda de 15.000 millones de dólares contra el diario The New York Times, al que califica de "uno de los peores y más degenerados" de la historia del país, por difamación y calumnia.

En su nueva etapa en la Casa Blanca, el mandatario republicano de 79 años incrementó su habitual hostilidad hacia los medios tradicionales, arremetiendo repetidamente contra los periodistas críticos, restringiendo su acceso o querellándose contra ellos.

El diario neoyorquino ya había avanzado la semana pasada que Trump había amenazado con tomar acciones legales por la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por él al financiero y delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein.



La carta contiene un mensaje mecanografiado insertado en el contorno dibujado de una mujer desnuda. El presidente estadounidense niega que la firma que la acompaña sea la suya.

"Se ha permitido al The New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!", escribió el mandatario en su red Truth Social. Según detalló el jefe de Estado, la demanda por difamación y libelo contra el prestigioso diario se va a presentar en el estado de Florida.

"Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por 15.000 millones de dólares contra The New York Times", afirmó el presidente estadounidense. La demanda también está dirigida a cuatro reporteros del diario y a la editorial Penguin Random House, según la querella de 85 páginas presentada en un tribunal de distrito.



¿Por qué Donald Trump demandó al New York Times?

El documento cita tres artículos publicados entre septiembre y octubre del año pasado y un libro de los periodistas Russ Buettner y Susanne Craig aparecido en ese mismo periodo. "El libro y los artículos forman parte de un patrón de décadas de difamación intencionada y maliciosa del New York Times contra el presidente Trump", afirma la demanda, fechada el lunes.

Trump, según se conoció, acusa al periódico de convertirse en "portavoz del Partido Demócrata de Izquierda Radical" y asegura que su apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris, en las pasadas elecciones fue "la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia".

Hay que destacar que el medio internacional AFP intentó consultar la respuesta del periódico, pero no dio comentarios de inmediato a la solicitud. Tenga presente que el mandatario estadounidense ya demandó anteriormente al The New York Times por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el periódico publicó en 2018, basados en parte en documentos confidenciales.

Trump exigió en su demanda el pago de 100 millones de dólares en daños, pero un juez la desestimó y decidió que el presidente debía pagar cerca de 400.000 dólares al diario y tres de sus reporteros por los gastos legales en que incurrieron durante el proceso.

El New York Times "lleva décadas mintiendo sobre su presidente favorito (¡YO!), mi familia, mis negocios", dijo. La demanda presentada en Florida solicita 15.000 millones de dólares de compensación por daños, además de una indemnización punitiva adicional "por un importe que se determinará en el juicio".

En su publicación en Truth Social, Trump recuerdó además sus "exitosos" litigios contra algunas cadenas de televisión "de noticias falsas", ya que esta no es la primera vez que el magnate republicano recurre a acciones legales contra medios de comunicación que considera hostiles. En julio, reclamó al menos 10.000 millones de dólares por difamación al Wall Street Journal tras la publicación de un artículo en el que se le atribuía una carta obscena dirigida a Epstein.

Ese mismo mes, el grupo Paramount acordó pagar 16 millones de dólares para zanjar una demanda de Trump por la cobertura electoral de la cadena CBS News, perteneciente a esta corporación. El presidente argumentó que el popular programa "60 minutos" editó una entrevista a su rival demócrata en las presidenciales de 2024, Kamala Harris, para favorecerla.

*Con información de EFE y AFP

