Donald Trump afirma que fue detenido el presunto asesino del activista Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes durante una entrevista en vivo con Fox News "con un alto grado de certeza" que fue detenido el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk, quien murió el miércoles de esta semana luego de recibir un disparo mientras participaba en un evento en la Utah Valley University, en el suburbio de Orem. Trump dijo, además, que "alguien muy cercano a él (al sospechoso) lo entregó" a las autoridades. Fuentes de medios locales como CNN afirman que, en efecto, una persona está bajo custodia y está siendo interrogada en relación con el ataque contra el activista conservador.

"Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador" de Utah, dijo Trump, quien agregó que se enteró de la captura "cinco minutos antes de entrar" al aire en ese programa y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante este mismo viernes.

Trump explicó muy brevemente que al parecer fue el propio padre y personas "cercanas" al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un video en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol. "Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: 'Tenemos que ir' (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí", indicó.



Trump insistió en que no quiso ver el video donde se puede apreciar con claridad el momento en el que Kirk fue ultimado. "No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por que lo escuché", comentó.

El anuncio del presidente estadounidense se da un día después de que el FBI, junto a las autoridades locales de Utah, exhibieron un video del sospechoso de haber disparado en el campus universitario. El video de seguridad, de una cámara del estacionamiento de la universidad, muestra a un sujeto vestido de negro que desciende del techo de uno de los edificios del campus y luego se pierde al retirarse por una autopista aledaña.

El arma presuntamente utilizada en el asesinato de Kirk, identificado por los medios como un Mauser de calibre .30-06, es un rifle de cerrojo utilizado habitualmente por los cazadores y con un origen militar. Según la armería Blackrecon, ese calibre es uno de los más "emblemáticos y longevos" en la historia de las armas y una elección "confiable" en campos de batalla, cacerías y deportes de tiro por su versatilidad y potencia.

Unas veinte agencias federales, estatales y locales trabajan en este caso, que ha conmocionado a Estados Unidos, y han entrevistado a más de 200 personas y recabado más de 7.000 pistas. Hasta ahora, se desconoce la identidad del sospechoso y sus posibles motivaciones.

Después de detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público esta semana e incluso anunció una recompensa de 100.000 dólares a que tuviera información veraz que condujera a su captura.

