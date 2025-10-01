En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Una niña de dos años es escogida como la nueva "diosa viviente" de Nepal

Una niña de dos años es escogida como la nueva "diosa viviente" de Nepal

Arya Tara Shakya, de 2 años y 8 meses, fue escogida el pasado martes como la nueva Kumari, remplazando a la diosa actual, quien, según la tradición, se convierte en una simple mortal al llegar a la pubertad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
La nueva diosa Kumari
“Ayer era solo mi hija, pero hoy es una diosa”, declaró el padre de la menor.
Safal Prakash Shrestha / NurPhoto / NurPhoto via AFP

