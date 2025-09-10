En fotos | Primer tren del Metro de Bogotá está llegando a la capital: así es su ruta y operativo

En las últimas horas se difundieron las imágenes de un convoy monumental avanzando lentamente por las carreteras del país muy carca de la capital. Se trata de los seis vagones que conforman el primer tren del Metro de Bogotá, que ya recorren los paisajes montañosos de Cundinamarca tras un largo trayecto iniciado en Cartagena. En las fotografías se aprecia el paso de las estructuras cubiertas y alargadas, montadas sobre plataformas camabaja de tractocamiones de 35 metros, que se desplazan a velocidad controlada entre 15 y 30 kilómetros por hora, con escoltas a los costados y personal técnico supervisando cada tramo.

El traslado comenzó a las 4:10 de la madrugada del jueves 5 de septiembre, cuando los vagones salieron del puerto de Cartagena rumbo a la capital del país. Desde ese momento, se activó un operativo de gran complejidad logística que tenía planeado cubrir más de mil kilómetros en un tiempo estimado de seis a siete días, hasta llegar al patio taller en la localidad de Bosa, en Bogotá. Cada metro del trayecto ha sido calculado con precisión para evitar imprevistos, pues se trata de cargas extradimensionales cuyo movimiento afecta la dinámica de las vías nacionales.

El general Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena explicó en su momento que la estrategia diseñada busca reducir al mínimo las alteraciones en la movilidad del resto de usuarios de la carretera: “Cada tramo va a tener la utilización de un día para evitar traumatismos, sobre todo en el normal tránsito de las vías nacionales, que es muy frecuentada y transitada la Ruta del Sol”. Con este plan, la caravana ha podido avanzar de manera organizada, con puntos de parada preestablecidos.



La ruta inició en el puerto de Cartagena, continuó hacia Barranquilla y desde allí descendió hasta el Magdalena, con primera parada en Palermo. Después, atravesó Bosconia en el Cesar para tomar la Ruta del Sol, pasando por Santander, Antioquia y Boyacá, hasta adentrarse en Cundinamarca. Actualmente, los vagones ya circulan por municipios como La Vega y se espera que ingresen a Bogotá por la calle 13, para luego tomar la avenida Guayacanes y finalizar en el sur de la ciudad.

El operativo cuenta con la participación activa de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, que acompañan el recorrido con esquemas de seguridad. Las imágenes de Colprensa registradas en Cundinamarca muestran a los tractocamiones tomando la vía 50 hasta Siberia, en medio de un despliegue coordinado que ha captado la atención de ciudadanos que se detienen a fotografiar el momento.

Paralelamente al avance del convoy, en Bogotá se desarrolló un simulacro organizado por la Empresa Metro y la Secretaría de Movilidad. Este ejercicio, realizado en las localidades de Fontibón, Kennedy y Bosa, replicó el trayecto final que harán los vagones al ingresar a la capital. El recorrido del simulacro duró una hora y 47 minutos desde la entrada por la calle 13 hasta el patio taller, permitiendo verificar los puntos críticos y coordinar el paso por las principales avenidas. Según los responsables, esta práctica era indispensable para anticiparse a las dificultades que puedan surgir durante el trayecto. Se debe destacar que la llegada se esperaba para el próximo jueves 11 de septiembre.

El tren que se traslada es apenas el primero de 30 que integrarán la Línea 1 del Metro de Bogotá, cada uno compuesto por seis vagones. En total, cubrirán un recorrido de 24 kilómetros con 16 estaciones que beneficiarán a cerca de 2,9 millones de ciudadanos en localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Según la administración distrital, los trenes serán totalmente eléctricos, con intervalos de operación de 140 segundos y con un sistema de control automático (CBTC) que garantizará seguridad en su circulación.

Este tren viajó más de 14.000 kilómetros desde China hasta Cartagena, atravesando el océano Pacífico durante 28 días antes de su descargue en Colombia el pasado 2 de septiembre. Fabricado por la empresa CRRC Corporation Limited en Changchun, el tren fue sometido a pruebas dinámicas y de recorrido de 2.500 kilómetros para certificar su funcionamiento antes de ser entregado oficialmente el 3 de agosto.

El puerto de Cartagena fue el punto de desembarque y nacionalización de los vagones, un proceso que tomó varios días antes de iniciar el traslado terrestre hacia Bogotá.

En paralelo a la llegada del primer tren, las obras de la Línea 1 presentan un avance superior al 60 %. El patio taller en Bosa, que será el “corazón” del sistema, ya cuenta con un progreso cercano al 78 % en sus instalaciones. Allí se han terminado 900 metros de la primera línea de pruebas, se construyó la subestación más importante para alimentar de energía al sistema y se han dispuesto 13 líneas férreas para el mantenimiento de los trenes.

Las autoridades confirmaron que en mayo de 2026 se iniciarán las pruebas dinámicas en un tramo de 5,7 kilómetros entre el patio taller y Kennedy.

