BOGOTÁ  / En fotos | Primer tren del Metro de Bogotá está llegando a la capital: así es su ruta y operativo

En fotos | Primer tren del Metro de Bogotá está llegando a la capital: así es su ruta y operativo

El primer tren del Metro de Bogotá avanza por Cundinamarca rumbo a la capital tras salir de Cartagena el 5 de septiembre. El convoy de seis vagones, transportado en tractocamiones escoltados por la Fuerza Pública, está a pocos kilómetros de ingresar a Bogotá.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 10, 2025 03:02 p. m.
Vagón del primer tren del Metro de Bogotá
Vagón del primer tren del Metro de Bogotá
COLPRENSA