Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Un año del feminicidio de la niña Sofía Delgado: el caso que estremeció al Valle del Cauca

Un año del feminicidio de la niña Sofía Delgado: el caso que estremeció al Valle del Cauca

Sofía Delgado, de 12 años, fue víctima de feminicidio el 29 de septiembre de 2024. Su desaparición y muerte fue realizada por Brayan Campo, un hombre condenado siete meses después del crimen a más de 58 años de prisión.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 29 de sept, 2025
Sofía Delgado, de 12 años, víctima de feminicidio.
Archivo

