John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, llegó a Caracas, Venezuela

El Departamento de Estados de los Estados Unidos le confirmó a Noticias Caracol que John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia y también enviado especial a Venezuela, viajó a la ciudad de Caracas.



Un vocero de la entidad dijo que “el 9 de enero, personal diplomático y de seguridad de EE. UU. del VAU, incluido el encargado de negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de operaciones”.



¿Reabrirán la embajada de Estados Unidos en Caracas?

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y retiró a su personal diplomático en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

El 3 de enero, el presidente Donald Trump ordenó un ataque en Caracas en el que fuerzas estadounidenses derrocaron a Maduro y lo sacaron del país junto a su esposa. Ambos enfrentan cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Los diplomáticos consultados señalan que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal para reabrir la embajada, a la espera de resolver cuestiones logísticas, pero que se está preparando para hacerlo en cuanto Trump dé luz verde.



Tras el cierre de su legación en Caracas, Estados Unidos ha gestionado sus operaciones para Venezuela desde la embajada en la vecina Colombia, aunque tampoco cuenta con un embajador plenipotenciario en Bogotá.



Trump dice que canceló segunda oleada de ataques en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía "inicialmente prevista" contra Venezuela, debido a la cooperación que está recibiendo del país sudamericano.



En un mensaje publicado en su red social Truth, Trump explicó que esa segunda oleada de ataques, con la que había amenazado a Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, "parece innecesaria".

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su 'búsqueda de la paz'. Este es un gesto muy importante e inteligente", señaló el mandatario republicano en un mensaje que también fue divulgado por el Departamento de Estado en la red X.

Añadió que "Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

"Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad", precisó.

Trump reiteró además que "las grandes petroleras invertirán al menos 100.000 millones de dólares, con ellas me reuniré hoy en la Casa Blanca", en referencia al encuentro que mantendrá este viernes con las compañías del sector para planificar la extracción de crudo venezolano.

