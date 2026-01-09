Estados Unidos reduce despliegue militar en el Caribe y mueve buques al norte de Cuba, según NYT

El Ejército de los Estados Unidos ha reducido la flota desplegada en el Caribe desde el verano, tras ejecutar el 3 de enero la operación que capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Como parte de esa reorganización, ha trasladado dos buques de transporte anfibio a aguas al norte de Cuba, según informa el diario The New York Times.



Funcionarios citados por el medio estadounidense indicaron que el contingente ha comenzado a disminuir, pese a que el Gobierno de Donald Trump ha asegurado que mantendrá navíos en la región y continuará las operaciones para destruir lanchas cargadas con drogas en el Caribe.

Entre los movimientos de los buques norteamericanos figura el traslado del USS Iwo Jima y el USS San Antonio, ambos buques de transporte de tropas para desembarco anfibio, hacia aguas al norte de Cuba en el Océano Atlántico.

Esta reorganización reduciría el número de tropas estadounidenses en el Caribe en aproximadamente 3.000 efectivos, dejándolo en unos 12.000.



Además, al menos uno de estos dos buques pertenecientes a los Estados Unidos podría regresar en las próximas semanas al puerto base que ambos comparten en Norfolk, estado de Virginia, según uno de los funcionarios citados por el medio.



Desde el verano pasado, y en el marco de su campaña para presionar a Maduro para que abandonara el poder, Washington ha mantenido el mayor despliegue militar jamás visto en el Caribe, que incluye destructores, buques de transporte anfibio y el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande y moderno del mundo.



Donald Trump dice que el Gobierno de Cuba "está muy cerca de caer"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este en las últimas horas que él cree que el Gobierno cubano "está muy cerca" de caer, aunque evitó amenazar con una intervención directa durante una entrevista en un programa de radio de corte conservador.

Trump expresó su confianza en una pronta salida del Gobierno de Miguel Díaz-Canel cuando el comentarista Hugh Hewitt le preguntó sobre el tema en la entrevista.

Sin embargo, el mandatario no mencionó una posible intervención militar, al afirmar que "no se puede ejercer mucha presión" y atribuyó el eventual cambio de Gobierno a que La Habana está perdiendo el respaldo económico de Venezuela, después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y avanzara esta semana en acuerdos políticos y económicos con el Gobierno interino de Caracas.

Aunque Trump evitó referirse a operaciones en Cuba, subrayó que la política de presión de su Administración sobre La Habana continuará.

El pasado domingo, Trump ya había señalado que el país caribeño estaba "a punto de caer", cuando en declaraciones a bordo del avión presidencial justificó esta afirmación en que La Habana dejará de beneficiarse del petróleo venezolano.

Históricamente, Venezuela y Cuba han mantenido una estrecha alianza política y económica desde principios de la década de 2000, cuando el presidente Hugo Chávez firmó un acuerdo de cooperación que convirtió a Caracas en el principal proveedor de petróleo de la isla a precios bajos, a cambio del envío de profesionales cubanos como médicos y maestros para programas sociales.

La operación militar ordenada por Trump en Caracas el pasado 3 de enero para capturar a Maduro dejó un saldo de 32 militares cubanos fallecidos, que prestaban servicio como parte de las misiones de cooperación entre ambas naciones, según el Gobierno cubano.

En junio de 2025, Trump firmó un memorando para endurecer la política estadounidense hacia Cuba, prohibiendo transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el Gobierno, reforzando la prohibición del turismo a la isla y aumentando la supervisión de viajes y operaciones económicas relacionadas.

