Miles de clientes de algunas de las principales entidades financieras de Estados Unidos enfrentaron dificultades para utilizar sus servicios bancarios digitales este lunes 16 de noviembre. Los inconvenientes se concentraron principalmente en Chase Bank, aunque también hubo reportes relacionados con Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank. La magnitud de los inconvenientes quedó reflejada en los registros de Downdetector, plataforma que monitorea interrupciones en servicios digitales a partir de los reportes de los usuarios.

De acuerdo con sus datos, para las 2:00 p. m., hora de Miami, más de 4.700 personas habían informado problemas relacionados con Chase. Los inconvenientes también fueron reportados por clientes de otras entidades financieras estadounidenses, entre ellas Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank. No obstante, las alertas relacionadas con estos bancos fueron considerablemente menores.

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La situación fue reconocida por Chase, cuyo portavoz explicó que un inconveniente técnico estaba provocando demoras en el procesamiento de algunas operaciones. Sin embargo, aseguró ante CNN que "los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos. Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible". También aclaró que el origen de la falla era un error técnico en sus sistemas, conocido en el ámbito informático como bug, y no un ataque cibernético contra la institución.



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¿Por qué también hubo problemas en otros bancos de Estados Unidos?

La situación no se limitó a Chase. Usuarios de Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank también informaron inconvenientes, aunque en una proporción menor. Sin embargo, los reportes relacionados con estas entidades tendrían una explicación diferente, pues buena parte de las dificultades se presentó cuando los clientes intentaban enviar dinero a cuentas de Chase utilizando Zelle, una plataforma de transferencias electrónicas bastante utilizada en Estados Unidos.

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Ante los reportes de dificultades, U.S. Bank aclaró que sus propios sistemas no estaban experimentando una falla directa. "Los sistemas de U.S. Bank no se han visto afectados directamente. Sin embargo, los clientes que intenten enviar o recibir pagos por Zelle con otra institución financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones", indicó el banco en un comunicado. Por su parte, Zelle también se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que su servicio estaba funcionando de manera habitual.

La compañía explicó que una dificultad técnica en alguna de las instituciones financieras que hacen parte de su red puede repercutir en otros servicios, incluso cuando la plataforma de transferencias no presenta problemas propios. "Un problema en las instituciones financieras podría estar afectando servicios más amplios, incluidos los pagos por Zelle, para algunos de sus clientes", señaló un portavoz de la empresa.Zelle pertenece a Early Warning Services, un consorcio empresarial estadounidense vinculado a diferentes entidades bancarias. El episodio se presenta pocos días después de otra interrupción tecnológica que tuvo repercusiones internacionales. La semana pasada, una falla en los servicios de Microsoft afectó a millones de personas en 74 países y territorios.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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