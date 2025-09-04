Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezolano cruzó el Darién para reunirse con su novio en EE. UU. y fue detenido en cárcel de Bukele

Venezolano cruzó el Darién para reunirse con su novio en EE. UU. y fue detenido en cárcel de Bukele

Andry Hernández le hizo una promesa de amor a Paul Díaz, con quien planeaba reunirse en Filadelfia y hacer una vida juntos. Autoridades migratorias lo detuvieron por llevar tatuajes, lo acusaron sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua y fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:35 a. m.
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Andry Hernández.
Andry Hernández.
AFP