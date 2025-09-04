Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
MUNDO
Régimen de Venezuela le hace advertencia a María Corina Machado: “Si nos aprietan, la apretamos”

“No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos”, le dijo Diosdado Cabello a la líder opositora, luego de que ella afirmara “que los días de esa organización criminal están contados”, refiriéndose a Nicolás Maduro.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:19 a. m.
AFP/Instagram María Corina Machado