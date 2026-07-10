Venezolanos afectados por terremotos siguen necesitando ayuda: "Hay personas durmiendo en carpas"

La emergencia que atraviesa Venezuela tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio continúa generando necesidades humanitarias. Y aunque las labores de búsqueda y rescate han disminuido con el paso de los días, ahora la prioridad es atender a miles de familias que perdieron sus viviendas, garantizar alimentos, agua potable, medicamentos y elementos básicos para quienes permanecen en albergues temporales.

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Venezuela sumaba hasta este miércoles 8 de julio 3.811 muertes por los devastadores terremotos de hace dos semanas y ha empezado a esbozar un plan de vivienda para las más de 17.900 personas que perdieron sus casas. Según el balance oficial, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la de rescatados sigue, desde el pasado jueves, en 6.462.

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El plan del Gobierno, apoyado por Naciones Unidas, es llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional, dijo el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, quien aseguró que la organización multilateral ya está "recaudando dinero" para su puesta en marcha.

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La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que ya están ubicando, con un grupo de expertos, los espacios donde tienen previsto construir "ciudades antisísmicas" y convocó a empresas nacionales y extranjeras para una construcción "agresiva y rápida" de viviendas.



Venezolanos siguen buscando ayuda tras perder sus viviendas en terremotos

Miles de personas siguen viviendo en refugios temporales o permanecen en espacios abiertos por miedo a regresar a sus viviendas, es por eso que sobrevivientes siguen buscando ayudas tras perderlo todo. Durante una entrevista con Noticias Caracol, el líder venezolano Ayrton Monsalve, quien ha acompañado los recorridos por las regiones afectadas, explicó que la ayuda internacional sigue siendo indispensable para atender las necesidades de quienes perdieron sus hogares o resultaron afectados por el desastre.

"La ayuda internacional es de suma importancia para el pueblo venezolano, para los afectados", afirmó Monsalve. Además, destacó los esfuerzos que adelantan organizaciones humanitarias y los medios de comunicación colombianos para recaudar recursos destinados a familias damnificadas. "Es muy bien valorado que esa ayuda pueda ser canalizada para que sea entregada de forma directa a los que la necesitan", indicó.

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Según explicó, en distintos sectores existe desconfianza sobre la administración de las ayudas por parte de las instituciones estatales, motivo por el cual muchos ciudadanos prefieren entregar sus donaciones a organizaciones independientes. Incluso mencionó que uno de los principales centros de acopio funciona en la Universidad Central de Venezuela, donde estudiantes y autoridades universitarias coordinan la recepción y distribución de los elementos para los damnificados.



¿Cuáles son las ayudas que necesitan los sobrevivientes en Venezuela?

Aunque en las primeras horas posteriores al terremoto la prioridad era rescatar sobrevivientes y suministrar alimentos, ahora las necesidades son diferentes y dependen de cada región. Monsalve explicó que, tras recorrer especialmente el estado La Guaira, identificó que la ropa ya no representa la principal urgencia, pues en algunos sectores incluso se han acumulado grandes cantidades de prendas donadas.

En cambio, señaló que hacen falta medicamentos para los niños, especialmente jarabes para la tos y vitaminas, debido a las condiciones en las que permanecen cientos de familias. "Los niños conviven con tierra, con restos de edificaciones colapsadas y con olores de descomposición. Eso genera enfermedades respiratorias", relató durante la entrevista y explicó que otro elemento poco mencionado es el hielo para conservar el agua potable en zonas donde las altas temperaturas hacen que el líquido se caliente.

A ello se suma la necesidad de reparar teléfonos celulares y restablecer las comunicaciones, muchas personas dependen de sus dispositivos para contactar familiares que viven en el exterior y recibir apoyo económico. "Parece un elemento de lujo, pero no lo es. En Venezuela gran parte del sistema bancario funciona asociado al teléfono y muchas personas reciben dinero por ese medio", explicó.

El líder venezolano insistió en que la etapa más compleja apenas comienza, pues después de la atención inmediata será necesario acompañar durante meses a quienes perdieron sus viviendas y sus medios de vida. "La ayuda internacional es de suma importancia para el pueblo venezolano. Lo importante es que llegue directamente a quienes hoy lo perdieron todo", concluyó.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co