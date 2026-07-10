Pasajero casi sale expulsado de un avión de la aerolínea Ryanair: video de los momentos de pánico

Un pasajero estuvo a punto de ser expulsado de un avión de Ryanair tras la rotura de una ventanilla poco después del despegue desde Tesalónica, Grecia. Según testigos y autoridades, otros viajeros lograron sujetarlo y evitar que fuera arrastrado al exterior.

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"La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventanilla", relató una pasajera a la emisora local Radio Thessaloniki. "Por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad". Otros pasajeros sentados cerca del hombre lograron tirar de él hacia el interior, añadió.



Ryanair informó que "una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo, poco después del despegue".

El avión involucrado era un Boeing 737NG 800, entregado en 2008 a Malta Air, una filial de Ryanair. La compañía estadounidense confirmó a la AFP que "tiene conocimiento del incidente ocurrido en el vuelo FR1879"."Estamos en contacto con Ryanair", añadió.



NEW: Ryanair passenger, 61, nearly sucked out of Greece–Germany flight after damaged engine debris shatters cabin window; suffers friction burns pic.twitter.com/L8cpxF1Ad9 — Rapid Report (@RapidReport2025) July 10, 2026

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) señaló que está "dispuesta a prestar apoyo a la Autoridad de Aviación Civil de Grecia (HCAA) y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB)".

Asimismo, la FAA indicó que la aeronave regresó a Tesalónica "después de que una ventanilla se rompiera".

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Como ocurre en este tipo de casos, la investigación quedó en manos de las autoridades del país donde se produjo el incidente, aunque pueden solicitar apoyo de organismos internacionales especializados.

Medios griegos señalaron que la ventanilla habría resultado dañada por un fragmento desprendido de uno de los motores del avión.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

De acuerdo con el portal especializado AirFleets, la aeronave está equipada con dos motores CFM56-7B26, fabricados por CFM International, una empresa conjunta de GE Aerospace y la francesa Safran.

Hasta el momento, ninguna de las compañías había respondido a las consultas realizadas por la AFP.



Turista serbio, la víctima

La víctima, identificada preliminarmente como un turista serbio, fue trasladada a un hospital de Tesalónica con quemaduras por fricción. Las autoridades precisaron que sus lesiones no son graves. El vuelo tenía como destino la ciudad alemana de Memmingen.

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Según medios locales, el incidente ocurrió mientras la aeronave sobrevolaba Macedonia del Norte.

"El avión aterrizó (en Tesalónica) con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal", indicó en un comunicado, Ryanair, añadiendo haber puesto a disposición un avión de reemplazo para trasladarlos hasta Memmingen.

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE