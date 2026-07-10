Israel alertó a EE.UU. sobre supuesto nuevo plan iraní para asesinar a Donald Trump, según el WSJ

Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia que apunta a que Irán habría desarrollado un nuevo plan para asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump, según informó este jueves el diario The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con el reporte, la información fue transmitida por Israel a las autoridades estadounidenses, aunque no se han divulgado detalles sobre el supuesto complot ni sobre sus posibles responsables.



La advertencia se produce en medio de una nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, marcada por recientes enfrentamientos militares y amenazas cruzadas entre ambos países.

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Trump reconoció el miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN, que continúa siendo un objetivo de posibles ataques iraníes y aseguró que existen personas en Irán que buscan atentar contra su vida.

El mandatario vinculó esas amenazas con la muerte del general iraní Qasem Soleimani en 2020, operación estadounidense ordenada durante su primer mandato.



Las autoridades estadounidenses ya habían señalado anteriormente amenazas iraníes contra Trump relacionadas con la muerte de Soleimani, una figura clave de la Guardia Revolucionaria iraní abatida en un ataque con dron estadounidense en Bagdad.



En 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un ciudadano paquistaní de intentar reclutar personas para un plan de asesinato contra Donald Trump, entonces candidato republicano, aunque Irán negó en ese momento las acusaciones.

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La nueva advertencia de inteligencia llega mientras Estados Unidos e Irán atraviesan uno de sus momentos de mayor tensión reciente, luego de que Washington lanzara nuevos ataques contra objetivos iraníes tras acusar a Teherán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, a lo que Irán respondió con ataques contra instalaciones estadounidenses en la región.

Trump ha dado por finalizada la tregua que había sido alcanzada mediante la firma de un marco de entendimiento de paz tres semanas atrás.

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El informe sobre el supuesto complot se suma a las preocupaciones de seguridad alrededor del presidente estadounidense, quien ha dicho en varias ocasiones que Irán representa una amenaza directa.

Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni las autoridades iraníes han confirmado públicamente los detalles del supuesto plan de asesinato revelado por la inteligencia israelí al medio estadounidense.

EFE