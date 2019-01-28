Noticias Caracol General Vladimir Padrino
Venezuela revela cómo se está potenciando en medio de tensión con EE. UU.: “Hostiles circunstancias”
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habló de las tecnologías que están adelantando y de "modernos radares, sistemas misilísticos y artillería antiaérea".
Venezuela tras supuesto paso de aviones de combate de EE.UU. por espacio aéreo: "Estamos preparados"
Vladimir Padrino, ministro de Defensa, manifestó que eso no los va a intimidar ni quebrar. Tildó las maniobras como ofensivas. "No se equivoquen porque tenemos la capacidad para reaccionar", señaló.
Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos
Vladimir Padrino manifestó que no quiere producir "alarmismo", sino "imprimir realismo a la situación".
Así se prepara Venezuela para responder a Estados Unidos en Caribe: régimen dice que va "a luchar"
El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, advirtió este domingo que su país se prepara para luchar si Estados Unidos se atreve a "poner un pie" en el territorio venezolano, en medio del despliegue militar de Washington.
“Venceremos”: Vladimir Padrino y estrategias militares de Venezuela en medio de tensión con EE. UU.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, explicó el despliegue de 15.000 hombres en la frontera con Colombia para combatir mafias. Venezuela denunció "la escalada de acciones hostiles y amenazas" de Washington.
Venezuela anuncia patrullaje con buques y drones ante despliegue militar de Estados Unidos en Caribe
Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, afirmó que contará con "patrullas navales" y "buques de mayor porte" en sus aguas territoriales.
¿Cuál es el interés de las Fuerzas Armadas Venezolanas en respaldar a Maduro?
Analistas coinciden en que el apoyo de los militares ha impedido que el presidente caiga. No sería solo por la lealtad, sino también por intereses económicos.