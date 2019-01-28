En vivo
General Vladimir Padrino

General Vladimir Padrino

  Nicolás Maduro y Donald Trump.
    Nicolás Maduro y Donald Trump.
    Afp
    MUNDO

    Venezuela revela cómo se está potenciando en medio de tensión con EE. UU.: "Hostiles circunstancias"

    El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habló de las tecnologías que están adelantando y de "modernos radares, sistemas misilísticos y artillería antiaérea".

  Nicolás Maduro y Donald Trump.
    Nicolás Maduro y Donald Trump.
    AFP
    MUNDO

    Venezuela tras supuesto paso de aviones de combate de EE.UU. por espacio aéreo: "Estamos preparados"

    Vladimir Padrino, ministro de Defensa, manifestó que eso no los va a intimidar ni quebrar. Tildó las maniobras como ofensivas. "No se equivoquen porque tenemos la capacidad para reaccionar", señaló.

  Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
    Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
    Afp
    MUNDO

    Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

    Vladimir Padrino manifestó que no quiere producir "alarmismo", sino "imprimir realismo a la situación".

  Vladimir Padrino y Nicolás Maduro.
    Vladimir Padrino y Nicolás Maduro.
    AFP
    MUNDO

    Así se prepara Venezuela para responder a Estados Unidos en Caribe: régimen dice que va "a luchar"

    El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, advirtió este domingo que su país se prepara para luchar si Estados Unidos se atreve a "poner un pie" en el territorio venezolano, en medio del despliegue militar de Washington.

  Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano.
    Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano.
    Afp
    MUNDO

    "Venceremos": Vladimir Padrino y estrategias militares de Venezuela en medio de tensión con EE. UU.

    El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, explicó el despliegue de 15.000 hombres en la frontera con Colombia para combatir mafias. Venezuela denunció "la escalada de acciones hostiles y amenazas" de Washington.

  Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela.
    Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela.
    AFP
    MUNDO

    Venezuela anuncia patrullaje con buques y drones ante despliegue militar de Estados Unidos en Caribe

    Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, afirmó que contará con "patrullas navales" y "buques de mayor porte" en sus aguas territoriales.

  • militares-maduro.jpg
    MUNDO

    ¿Cuál es el interés de las Fuerzas Armadas Venezolanas en respaldar a Maduro?

    Analistas coinciden en que el apoyo de los militares ha impedido que el presidente caiga. No sería solo por la lealtad, sino también por intereses económicos.

