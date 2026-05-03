La petición de la suegra de Carolina Flores a su hijo antes del feminicidio: “Quería platicar”

El caso de la exreina Carolina Flores, asesinada el pasado 15 de abril en México, atraviesa por un punto clave después de que Erika María Guadalupe Herrera, señalada como la principal sospechosa, fuera capturada en Venezuela después de huir de su propio país. Alejandro Sánchez, esposo de Flores e hijo de la presunta responsable, dio detalles sobre las circunstancias que antecedieron el feminicidio de la mexicana.

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El feminicidio adquirió relevancia cuando en redes sociales se conoció un video que reveló el periodista Carlos Jiménez, que muestra el momento cuando Erika y Carolina estaban hablando en la sala y luego pasaron a una habitación, de donde sonaron los ensordecedores disparos que le quitaron la vida a la joven de 27 años, madre de un bebé de ocho meses. El mismo metraje muestra a Alejandro yendo al cuarto y cuestiona a su madre: “¿Por qué lo hiciste?”. Ella le responde: “Me hizo enojar, tiene toda la culpa. Yo soy tu familia, tú eras mío y ella te robó".

A pesar de que el asesinato ocurrió el día 15, la denuncia fue interpuesta por el propio Alejandro casi 24 horas después ante las autoridades. Esta demora le dio tiempo a Erika María, de 63 años, para salir del país sin problemas y viajar a Suramérica. El periodista, que tiene cercanía con fuentes judiciales de México, reveló una petición que su madre le hizo antes del asesinato.



Esto le pidió Érika María a su hijo antes del asesinato de Carolina Flores

“Según él, salió por la mañana a pasear a su bebé, ya que quería llevarlo a pasear por las calles de Polanco. Cuando regresó, dice él, estaba su mamá en la parte baja de la casa”, relata.



Herrera habría llegado a la vivienda del matrimonio tras un viaje de varias horas, según se escucha en la conversación que tuvo la víctima con su suegra. “Dice que su mamá le pidió que la dejara a solas con Carolina, que quería platicar con ella, hablar sobre los problemas que tenían y que las dejara un momento a solas", contó Jiménez.



Alejandro cumplió con esta petición. En efecto, el cuadro del video que hizo viralizar el caso de Flores muestra que solo están ellas dos. La mujer le pide a su yerna algo de beber, a lo que la exreina responde afirmativamente al ir a la cocina; el lugar donde su cuerpo caería inerte después de recibir varios disparos.

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Mientras esto sucedía, el hombre habría estado con el bebé en la parte baja del apartamento. “Escuché un sonido muy fuerte, como un cohete”, dijo Alejandro en sus declaraciones.

Hace poco, Carlos Jiménez divulgó el minuto a minuto de cómo ocurrió el crimen. La presunta feminicida habría contado con casi media hora para dispararle a su víctima y con 19 minutos para emprender la huida. Su hijo, al parecer, nunca la habría detenido.

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La autopsia practicada al cadáver de la modelo reveló que recibió seis disparos, repartidos entre cabeza y tórax, según el periodista Antonio Nieto. El primer disparo fue a quemarropa y la hizo caer. En el suelo es víctima de cinco disparos más. El examen deja entrever, a ojos de los investigadores, que el crimen fue cometido con “sevicia y violencia extrema”.

Erika María Guadalupe Herrera ya fue capturada por Interpol después de que se publicara la notificación roja en su contra para extender la búsqueda a nivel internacional. Finalmente, las autoridades dieron con su paradero en Caracas. La mujer fue aprehendida inicialmente por desacato a la autoridad, pero ahora está tras las rejas a la espera de ser extraditada para comparecer ante la justicia por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Carolina Flores.

Paula Rozo

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