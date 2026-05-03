Niña con discapacidad murió ahogada en piscina de Argentina: ¿posible negligencia de cuidadores?

Hay conmoción en Argentina por el caso de una menor de edad discapacitada que murió ahogada en una piscina. Su nombre era Renata Victoria Aris Fajka, tenía 13 años y padecía dificultades motrices, por lo que asistía frecuentemente a un centro de rehabilitación destinado a personas dentro de la condición del espectro autista.



Los hechos ocurrieron en el centro terapéutico AUPA, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, en el norte de Buenos Aires. Medios regionales reportan que este caso es investigado por las autoridades como homicidio culposo. Y es que, según los reportes judiciales y el análisis de grabaciones, la menor fue dejada a su suerte en la zona de las escaleras de la piscina. Después se trasladó a un sector más profundo de la pileta, cuando quería agarrar un elemento flotante.

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El personal de las instalaciones inició maniobras de reanimación cardiopulmonar una vez se dieron cuenta de la situación. Cuando llegó la ambulancia para trasladar a la menor, ya no tenía signos vitales y no pudo ser salvada.

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De acuerdo con el material probatorio recabado, la menor habría estado sola durante 30 minutos antes del fatídico hallazgo del cuerpo sin vida de Renata. Este lapso de tiempo podría haber sido determinante. De hecho, la madre de la menor señala que hubo fallas en la supervisión que estaba a cargo de la seguridad: “Lo que ocurrió es que no la vieron en la pileta”, dijo Daiana, progenitora de Renata, a TN Noticias. “Los guardavidas no sé qué estaban mirando”.



Daiana, en medio de la pérdida, señala que la condición de su hija no permitía que se comunicara y, mucho menos, pidiera ayuda. “Era sumamente dependiente absolutamente para todo, no tenía habla, no podía pedir ayuda”, reveló la madre, quien a su vez rechaza que la muerte de su hija haya tenido que ver con una descompensación, como lo señaló el centro. Renata tenía condiciones que comprometían su salud como hemiparesia, retraso madurativo severo y epilepsia refractaria.

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Por este hecho, la salvavidas a cargo y dos cuidadores del centro fueron imputados por homicidio culposo, pero la investigación continuará para seguir estableciendo tiempo, modo y lugar del hecho.

Paula Rozo

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