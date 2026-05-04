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Noticias Caracol  / MUNDO  / Tiroteo en una fiesta, en Oklahoma, deja una decena de heridos: ¿qué se sabe del atacante?

Tiroteo en una fiesta, en Oklahoma, deja una decena de heridos: ¿qué se sabe del atacante?

“Se esperan más casos, ya que algunas personas se trasladaron al hospital en sus propios vehículos”, informó la Policía.

Por: REUTERS
Actualizado: 4 de may, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
Tiroteo en una fiesta, en Oklahoma, deja una decena de heridos: ¿qué se sabe del atacante?
Archivo - Apu Gomes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Por lo menos 10 personas fueron trasladadas al hospital tras un tiroteo en una fiesta en un lago cerca de Oklahoma City, en Estados Unidos, informó la Policía en la noche del domingo 3 de mayo. (Lea también: ¿A cuántos años de cárcel podría ser condenado Cole Allen tras tiroteo en cena de la Casa Blanca?)

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El hecho se registró poco después de las 9 p.m. en una celebración en el lago Arcadia, informó el Departamento de Policía de la ciudad de Edmond, al noreste de Oklahoma City.

“Encontraron a varias víctimas”

Había una fiesta en el lago Arcadia. La policía de Edmond, junto con la Patrulla de Carreteras de Oklahoma y la policía de Oklahoma City, acudieron al lugar y encontraron a varias víctimas”, informó la oficial de información pública del Departamento de Policía de Edmond, Emily Ward.

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“Confirmo que hemos trasladado a 10 personas a hospitales del área metropolitana en diversas condiciones. Por el momento, no tengo información actualizada sobre su estado. Sin embargo, se esperan más casos, ya que algunas personas se trasladaron al hospital en sus propios vehículos”, añadió.

El lago, ubicado al este de Edmond, es popular para actividades recreativas como la pesca, el campamento y los picnics.

Ningún sospechoso fue detenido tras el tiroteo. (Lea también: Autoridades investigan a ChatGPT por presuntamente "aconsejar" a responsable de tiroteo masivo)

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AGENCIA REUTERS
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

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