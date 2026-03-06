La Casa Blanca utiliza video de Bob Esponja para promocionar los ataques de Estados Unidos en Irán

La Casa Blanca publicó el jueves 5 de marzo un video sobre los bombardeos que ha realizado en Irán, incluyendo un corte del personaje de caricatura Bob Esponja para promocionar las acciones de Estados Unidos en Oriente Medio. El video, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de superhéroe diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados en las últimas horas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Previamente, la Casa Blanca había utilizado una animación del juego Call of Duty para promocionar los mismos ataques. Durante la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la comunicación de su oficina en redes sociales ha ocasionado críticas por el uso de inteligencia artificial para burlarse de rivales políticos e inclusive provocó una controversia hace semanas por la publicación de un video donde se muestra al expresidente Barack Obama caracterizado como simio.



El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó este jueves que los ataques de misiles balísticos y drones de Irán se han reducido casi por completo en las últimas 24 horas, según la última actualización brindada en una conferencia de prensa en Miami. (Le puede interesar: Así recuerdan al colombiano que murió en Dubái, en medio de ataques de Irán: "Era amigo de todos").



En relación a los volúmenes con los que Irán respondió al inicio de las hostilidades, sus ataques con misiles cayeron un 90%, mientras que los que emplean drones se redujeron hasta un 83%, de acuerdo con el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, quien brindó detalles esta tarde en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Publicidad

Lea: Trump exige participar en la designación del nuevo líder de Irán, que descarta un cese al fuego



EE. UU. dice que atacó un portaaviones de drones en Irán "del tamaño de la Segunda Guerra Mundial"

Estados Unidos afirmó este jueves que atacó en las últimas horas un buque portaviones de drones en Irán "aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial" y que su capacidad militar está lejos de agotarse. "Solo en las últimas horas atacamos un portaviones de aviones no tripulado iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas", dijo en una rueda de prensa el comandante del Centcom (Comando Central), el almirante Brad Cooper, en Tampa (Florida). "Quizás hayan escuchado al presidente (Donald Trump) decir, hace un momento, que hemos hundido o destruido 24 barcos", agregó.

Los ataques más recientes también han incluido el lanzamiento de "docenas de bombas penetradoras de 900 kilos" por parte de los bombarderos B-2 "contra lanzadores de misiles balísticos enterrados a gran profundidad", dijo el comandante. Además, indicó que han atacado "el equivalente iraní del Comando Espacial, lo que reduce su capacidad de amenazar a los estadounidenses".

Publicidad

Junto con Cooper se encontraba el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, quien destacó que la capacidad armamentística de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irán está lejos de agotarse. "Irán espera que no podamos sostener esto, lo cual es un grave error de cálculo para la Guardia Revolucionaria", sostuvo. Y añadió: "La cantidad de potencia de fuego sobre Irán y sobre Teherán está a punto de aumentar dramáticamente".

Will not stop until the objectives are met.



Unrelenting. Unapologetic. 🔁 pic.twitter.com/iM9fqjn1zc — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026