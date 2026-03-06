En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. sería responsable de ataque a escuela de Irán que dejó más de 150 muertos, según NYT

EE. UU. sería responsable de ataque a escuela de Irán que dejó más de 150 muertos, según NYT

Ni Estados Unidos ni Israel han confirmado el ataque contra la escuela en la localidad de Minab, ocurrido en el primer día de la guerra. El Gobierno de Trump dice estar haciendo una investigación sobre el bombardeo.

Por: AFP
Actualizado: 6 de mar, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
EE. UU. sería responsable de ataque a escuela de Irán que dejó más de 150 muertos, según NYT
Iranian Press Center / AFP

El bombardeo a una escuela en el sur de Irán el sábado 28 de febrero, cuando inició la guerra contra el régimen islámico, podría haberse debido a un ataque estadounidense dirigido contra una base naval iraní en las cercanías, según una investigación del diario New York Times.

Ni Estados Unidos ni Israel han confirmado el ataque contra la escuela en la localidad de Minab, ocurrido en el primer día de la ofensiva de estos dos países contra Irán que desató la guerra en curso en Medio Oriente.

“Nunca atacamos objetivos civiles”

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró el miércoles 4 de marzo que el Pentágono estaba investigando el episodio.

"Lo único que sé, lo único que puedo decir, es que lo estamos investigando", respondió Hegseth al ser preguntado en una rueda de prensa sobre el bombardeo, que ha provocado el rechazo internacional y la apertura de una investigación "exhaustiva" por parte de la ONU. "Por supuesto, nunca atacamos objetivos civiles, pero estamos considerando investigarlo", añadió el jefe del Pentágono.

El primer día de bombardeos fue atacado el colegio de primaria Shajareh Tayyebeh, en la provincia de Hormozg, en un incidente que Irán calificó de "acto bárbaro" y por el que ha culpado a Israel. Según la Media Luna Roja Iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron en el ataque contra el centro escolar, en el que también fallecieron maestros y padres. Desde el inicio de la guerra, al menos 787 personas han muerto en Irán.

En un mapa compartido por el Ejército de Estados Unidos sobre la operación en Irán se apreciaba la cercanía entre los puntos donde se habían producido ataques estadounidenses y la ciudad de Minab, donde se sitúa la escuela que resultó atacada, aunque sin detalles específicos. (Lea también: EE. UU. dice que atacó un portaaviones de drones en Irán "del tamaño de la Segunda Guerra Mundial")

La AFP no pudo acceder al lugar para corroborar el balance ni las circunstancias de los hechos. 



Basándose en imágenes de satélite, publicaciones en redes y videos verificados, el New York Times informó que el ataque ocurrió al mismo tiempo que otros contra una base naval adyacente, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución. 

Declaraciones oficiales que indicaban que las fuerzas estadounidenses estaban atacando objetivos navales cerca del estrecho de Ormuz, cerca de la base iraní, "sugieren que lo más probable es que hayan sido ellas quienes efectuaron el ataque", afirma el diario.



Dos funcionarios no identificados dijeron a la agencia Reuters que los investigadores militares "consideran probable" que las fuerzas estadounidenses fueran responsables del ataque. La investigación del New York Times descartó que un misil iraní hubiera alcanzado la escuela. 

Si se confirma "que fue una bomba estadounidense" la que alcanzó la escuela, "probablemente una de las preguntas será si el ataque a la escuela fue un error o se llevó a cabo en base a información desactualizada".

Por otra parte, una investigación del diario francés Le Monde publicada el jueves confirmó que había niños y otras víctimas civiles en el bombardeo. "Efectivamente murieron niños pequeños", apuntó Le Monde, que afirma haberse basado en decenas de fotos y videos.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

