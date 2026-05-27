Investigan muerte de una pareja de turistas hallada en un río infestado de cocodrilos

Las autoridades sudafricanas investigan el asesinato de una pareja de turistas jubilados cuyos cuerpos fueron encontrados en un río infestado de cocodrilos dentro del Parque Nacional Kruger, uno de los destinos naturales más reconocidos de África.



Las víctimas presentaban múltiples heridas de arma cortopunzante y tenían las manos atadas a la espalda antes de ser arrojadas al agua.

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Las víctimas fueron identificadas como Ernst Marais, de 71 años, y su esposa Dina Marais, de 73, ambos residentes de Mossel Bay, en Sudáfrica. De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la pareja había viajado más de 1.100 millas para disfrutar de una semana de safari en el parque nacional.

¿Cómo hallaron los cuerpos?

El hallazgo ocurrió el viernes en la zona de Pafuri, específicamente en la región conocida como Nxanatseni North, cerca del río Limpopo. Según la información divulgada, un grupo de visitantes que observaba una manada de elefantes alertó a las autoridades tras divisar dos cuerpos flotando en el río.



La desaparición de la pareja había sido reportada desde la noche anterior, cuando los turistas no regresaron a su campamento. Empleados del parque iniciaron una búsqueda inmediata, aunque horas después otro visitante informó sobre el macabro descubrimiento.



De acuerdo con el diario The Herald de Sudáfrica, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que ambas víctimas fueron apuñaladas repetidamente en la parte superior del cuerpo. Además, los agresores les habrían atado las manos antes de lanzar los cuerpos al río, presuntamente con la intención de que fueran devorados por cocodrilos.

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“Ambos habían sido apuñalados en lo que claramente fue un ataque muy brutal y, sin duda, los habían arrojado al río para que comieran los cocodrilos”, indicó una fuente del parque nacional citada en los reportes conocidos.

Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que la pareja pudo haberse encontrado accidentalmente con un grupo de cazadores furtivos que operaría en la zona fronteriza entre Sudáfrica y Mozambique.

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De acuerdo con una fuente policial sudafricana, los atacantes habrían asesinado a los turistas para evitar que alertaran sobre actividades ilegales relacionadas con contrabando o caza furtiva dentro de la reserva.

“Su camioneta habría sido una forma fácil de transportar cualquier cosa que llevaran si fueran contrabandistas, y existen pasos sin vallar para cruzar el río hacia Mozambique”, explicó la fuente.

El vehículo todoterreno de la pareja también desapareció. Posteriormente, rastros hallados cerca de la escena del crimen llevaron a los investigadores a sospechar que el automóvil pudo haber sido conducido fuera del parque atravesando la vegetación y una cerca en dirección a Mozambique.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no existe una confirmación oficial de que esas huellas pertenezcan al vehículo de las víctimas.

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¿Qué dijo el parque?

Tras el crimen, la entidad encargada de administrar los parques nacionales sudafricanos, SANParks, emitió un comunicado para intentar tranquilizar a visitantes y trabajadores del Parque Nacional Kruger.

El portavoz de la organización, JP Louw, describió el caso como un hecho “sin precedentes” en la historia del parque.

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“Este incidente no tiene precedentes en el parque de más de dos millones de hectáreas que comparte una frontera combinada de 374 kilómetros con Mozambique y Zimbabue. No existe un caso similar registrado en sus 100 años de historia”, afirmó.

Asimismo, SANParks señaló que las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron que el vehículo desaparecido no salió por ninguna de las nueve puertas oficiales del parque ni por los pasos fronterizos autorizados hacia Mozambique.

La entidad también indicó que ya se implementan medidas adicionales de seguridad en algunos sectores de la región de Nxanatseni North. Entre ellas se encuentran el despliegue de más guardabosques, refuerzo de sistemas de vigilancia y apoyo tecnológico para la investigación.

Vecinos y conocidos de Ernst y Dina Marais aseguraron que la pareja era amante de los safaris y visitaba frecuentemente la región cercana al Parque Kruger. Incluso tenían otra vivienda en una reserva privada conocida como Elephant Valley.

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“Eran una pareja encantadora a la que le encantaba ir de safari y los residentes están todos conmocionados”, expresó un vecino tras conocer la noticia.

SANParks confirmó además que funcionarios del gobierno sudafricano, miembros de la junta de la entidad y altos mandos policiales se reunieron con la familia para expresar sus condolencias y brindar apoyo mientras avanzan las investigaciones sobre el doble homicidio.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co